Rendszergazdák is felügyelhetnek a gyerekekre az iskolákban

Törvény helyett kormányrendelet szabályozza már a pedagógusok végzettséggel és szakképzettséggel kapcsolatos követelményeit. Jelentős változás az intézmények létszámgazdálkodásának megkönnyítése érdekében, hogy idén szeptembertől már nemcsak pedagógusok láthatják el az iskolai ügyeleti feladatokat, a szünetekben a gyerekek felügyeletét vagy az ebédeltetést, hanem a pedagógusokat segítő munkatársak is, pél­dául iskolatitkárok, pedagógiai asszisztensek vagy akár rendszergazdák is - közölte a Magyar Nemzettel Petróczi Gábor tanügyigazgatási szakértő.

Mivel a mindennapos testnevelés megszervezése is kihívást jelent sok intézményben, ezért a 2024-2025-ös tanévig a felsőfokú végzettséggel és sportoktatói vagy sportedzői szakképesítéssel, vagy testnevelő-edzői szakképzettséggel rendelkezők is megtarthatják a tornaórákat.

A lap idézi a kormány álláspontját, mely szerint rendszerszintű pedagógushiány nincs.

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár a napokban úgy nyilatkozott: a pedagógusok létszáma az elmúlt tíz évben 167 ezer és 170 ezer között alakult. Az idei pontos statisztikát ugyan csak november elejére várják, de az állami intézményeknél úgy látják, hogy nőtt a létszám, ezért nincs ellátatlan feladat a magyar közoktatásban. Ugyanakkor a 2030-ig szóló köznevelési stratégia célkitűzése az, hogy a pedagógusok tehermentesítése érdekében a nem pedagógiai jellegű feladat (például a mérés, vizsgák és orvosi vizsgálatok szervezése, hiányzásokkal kapcsolatos adminisztráció) asszisztensekre is rábízható legyen. Egyébként utóbbiakból is sokkal többre lenne szükség.

A tanügyigazgatási szakértő arról is beszélt a lapnak, hogy hasonló könnyítést kaptak az óvodák is. Az óvodapedagógusnak már nem kell a teljes nyitva tartási időben jelen lenni a csoportban, a 8 órás nyitás előtt és délután dajka vagy pedagógiai asszisztens is vigyázhat a kicsikre. Óvodapedagógus nélkül azonban nem folytatható nevelési jellegű vagy fejlesztő foglalkoztatás.

A lap beszámolt arról is, hogy a friss kormányrendelet szerint az új Nemzeti alaptanterv által bevezetett tárgyakat kik és milyen végzettséggel oktathatják majd. A digitális kultúra tárgyat például az informatika és a számítástechnika szakos pedagógusok taníthatják, a technika és tervezés tantárgyat csak technika szakosok, a hon- és népismeretórákat pedig történelem, magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra, illetve ének-zene szakos végzettséggel is meg lehet tartani.

