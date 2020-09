A szeptemberi iskolakezdés előtt, vasárnap és hétfőn jelent meg a Magyar Közlönyben (ITT és ITT) egy sor rendeletmódosítás, amelyekkel a pedagógusok foglalkoztatásának szabályain változtatott a kormány. A módosítások egy része megkönnyíti a betöltetlen tanári álláshelyek feltöltését, és tételesen felsorolt alternatív megoldásokat kínál arra az esetre, ha az iskolák nem tudnak megfelelő végzettségű szakembert alkalmazni – írja a Népszava.

A napilap megjegyzi, az elmúlt években leginkább a nyelvtanárok hiánya okozott gondot az intézményeknek, amit orvosolandó arról döntöttek, hogy a gimnáziumokban is alkalmazhatnak főiskolai szintű nyelvtanári végzettséggel vagy idegen nyelv- és irodalom szakos tanári felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógusokat ezentúl. A külföldi, anyanyelvi tanárok felvételét pedig azzal könnyítették meg, hogy külföldi okleveleiket már nem kell Magyarországon elismertetniük.

A kormányrendelet azt is egyértelművé tette, nyelvvizsga nélkül is taníthatnak, ha egyébként minden más diplomafeltételt teljesítettek (viszont vállalniuk kell, hogy az első minősítő vizsgáig megszerzik a nyelvvizsgát).

Technika-gyakorlati foglalkozás tantárgy oktatására pedagógusként alkalmazható lesz az, aki a tantárgynak megfelelő felsőfokú végzettséggel vagy felsőfokú szakoktatói vagy műszaki oktatói vagy mérnök tanár végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik.

Továbbá ha az intézmény a mindennapos testnevelést részben a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással valósítja meg, akkor a testnevelés tantárgy tanítására alkalmazható az is, aki az adott oktatásszervezési formához, műveltségterülethez igazodó szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik.

Könnyítettek az óvoda- és iskolapszichológusok alkalmazásán is: az intézmények ötéves határozott időre felvehetnek olyan jelentkezőket is, akiknek „pusztán” pszichológus végzettségük van, de vállalniuk kell, hogy öt éven belül megszerzik a szükséges pedagógus vagy szakpszichológus képzettséget is.

