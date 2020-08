Pálffy Ilona elmondta, hogyan lehet járvány idején választást tartani

A választójogi törvény sem tud megoldást adni az úgynevezett fiktív átjelentkezők miatt kialakult helyzetre - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda leköszönő elnöke.

"Ilyen nagy mértékű visszaélést, mint amekkora a 2019-es önkormányzati választásokkor volt, korábban nem tapasztaltunk. Rendszeresen foglalkoztak is vele jogvédő szervek, hogy jó lenne megakadályozni a tömeges átjelentkezést választás előtt, most azért voltak olyanok, hogy a helyi választási bizottság is megtagadta az eredmény kihirdetését, mert azt mondta, hogy annyi fiktív bejelentkező volt."

Hogy mi az a fiktív bejelentkező? Alapvetően bejelentkezettekről van szó, akik a választás előtt pár héttel rendezik a jelentkezést, majd a választás után visszaáll a "rend".

"Nagyon sok ilyen volt, de ezt törvény alapján nem lehet megoldani" - szögezte le Pálffy Ilona.

Mint rámutatott, minden egyes ilyen esetben

a hivataloknak kellene tudniuk bizonyítani azt, hogy valaki csak választási célból jelentkezik át, de épp ez lehetetlen.

Az iroda pedig tehetetlen, hiszen csak figyelemfelhívási joga van ebben a kérdésben.

"Elmondtam az országgyűlési bizottság előtt is. Most már talán lassan megértik a pártok és a jogvédők is, hogy ezt a jelenséget nem lehet a választást megszervezők terhére felróni" - nyomatékosította.

Pálffy Ilona a műsorban azt is elmondta, hogy a választási bizottságok tagjainak is be kell tartaniuk a szigorú egészségügyi előírásokat, hogy

a pandémia idején is meg lehessen rendezni az időközi választásokat.

"Az operatív törzstől kértünk egy állásfoglalást, hogy mikre figyeljünk oda a szavazások során, ezt az ajánlást megküldtük mindenkinek, és feltettük a honlapunkra is:

a bizottság tagjainak szájmaszk kell

két fertőtlenítő kell - kint is, bent is

választópolgároknak felhívás a maszkhasználatra

a helyiségben felfestés a másfél méteres távolságról

fülkék távolsági elhelyezése

tollak fertőtlenítése

karanténosok mozgóurnája a lakás ajtajában."

Arra a kérdésre, hogy a szájmaszkos szavazókat hogyan lehet azonosítani a szavazóhelyiségbe lépéskor, azt válaszolta, hogy az arc többi része azért alkalmas egy ember felismerésére, azonosítására.

Azt nem tudta megmondani, mi lesz akkor, ha nagyobb választást kell járványos helyzetben lebonyolítani.

