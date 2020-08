Ritkaságok, denevérharang, éjszakai erdő - új látnivalók Mátrafüreden

Hármas funkciója van a Mátrafüreden frissen átadott, 323 millió forintos beruházással létrehozott Kapu a Mátra kincseihez - Látogató és Oktatási Központnak. "Az egyik a természetvédelmi kezelői, amelynél az őrszolgálati feladatok ellátása kerül fókuszba, a másik látogatóközpont" - ismertette az InfoRádióban Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vezetője. Szavai szerint aki betér a központba, az egy komoly információs blokkot kap a Mátra kincseiről, élő- és élettelen, valamint kulturális örökségeiről. A harmadik funkció pedig az oktatás, a környezeti nevelés. Úgy fogalmazott,

a térségben található egyedülálló, változatos fajokat kötelességünk fenntartani és megőrizni, mert ezek adják a Mátra biológiai sokféleségét.

"Ez kezdődhet a kiállítással, és folytatódhat a foglalkoztató teremben különféle információk mélyebb átadásával, valamint kiegészülhet egy laboratóriumi bemutatóval is" - közölte Rónai Kálmánné. A kiállítótérben makettek, terepasztalok, diorámák és modellek várják az érdeklődőket, akik feladatlapok, kreatív installációk, multimédiás tartalmak és érintőképernyős terminálok segítségével is bővíthetik ismereteiket.

A BNPI már korábban is rendelkezett Mátrafüreden tájegységirodával, ami egy kisebb iskola épületben volt kialakítva, azonban ez az épület látogató- és oktatási funkciók betöltésére nem volt alkalmas.

A fejlesztés eredményeképp kialakított, és a Mátra jellegzetes Natura 2000 jelölő madárfajai után Harkály Háznak nevezett látogató- és oktatóközpont feladata a tájegység természeti értékeinek, védett és Natura 2000 területeinek, élőhelyeinek, növény- és állatfajainak bemutatása. A létesítményben kialakított állandó tárlat a vulkanikus felépítésű hegység kialakulását, a földtörténetét, a vulkanizmust. A második blokk a Mátra tájtörténetével foglalkozik: a tájhasználat változásával, az őskori erődített szerepekkel, várakkal, üveghutákkal, ércbányákkal" - ismertette a látnivalókat Rónai Kálmánné.

Az élővilág bemutatása ugyancsak kiemelt figyelmet kap.

"Nagy hangsúlyt helyeztünk a holtfa kincseinek bemutatására,

van egy olyan holtfa szigetünk, amelynek segítségével megmutatjuk a látogatóknak, hogy ha az erdőben látnak egy kidőlt fát, az nem eltakarítandó részlet, hanem nagyon sok élőlény otthona, ezért a különféle fák törzsein az ott lakó erdei állatokat is bemutatjuk" - mondta Rónai Kálmánné.

Az aktív természetvédelem bemutatását is fontosnak tartják, többek között a természetvédelmi őrök vadterületkezelési, fészeképítési munkái mellett a védett természeti területek kiterjedését interaktív formában - a látogatók virtuálisan repülhetnek a Mátra bércei fölött, az egyes helyszínek kiválasztásával pedig az területet lehet sokkal részletesebben megismerni.

Egy úgynevezett denevérharang alá állva meghallgatható lesz a denevérek éneke - legalábbis az a része, amelyet a szakértők emberi fül számára hallhatóvá tudtak konvertálni

- mondta Rónai Kálmánné.

Beszámolt arról is, hogy az egyik elsötétített teremben megismerhetőek az éjszakai erdő hangjai: tíz jellegzetes állat hangját és holdvilágnál felbukkanó képét tanulhatják meg az érdeklődők. A Föld alatti élet termében pedig azokat a talajlakó állatokat természetes közegükben figyelhetik meg, amelyeket egyébként a felszínről soha nem látnánk.

A 332 millió forintból megvalósított projekt részeként a látogatóközponton kívül megépült az új épület udvaráról a Sás-tó irányába vezető 3,5 kilométeres Cincér tanösvény is. A már korábban létrehozott sár-hegyi Mandula tanösvényt pedig felújították és meghosszabbították. "A két tanösvényen 23 tájékoztató táblát helyeztünk ki az ott látható érdekességekkel és aktualitásokkal feltöltve" - tette hozzá Rónai Kálmánné. Az ökoturizmus alapkövei Meg kell ismertetni és szerettetni a környezeti értékeket és az élővilágot a gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt, mert ez a nemzeti identitást is erősíti - mondta a látogatóközpont átadásakor Rácz András, az Agrárminisztérium államtitkára a tárca közleménye szerint. Magyarország területének nemzetközi viszonylatban is jelentős része, mintegy tíz százaléka áll természetvédelmi oltalom alatt. Hazánk 700 ökoturisztikai, környezeti nevelési tevékenységet végző létesítményének mintegy fele részben vagy teljes egészében valamelyik nemzeti park fenntartásában működik, ezek az államtitkár szerint az ökoturizmus legnagyobb letéteményesei. Elmondása szerint a nemzeti parkok kormányzati és uniós forrásokból 2014 és 2020 között 38 milliárd forintot fordítottak természetvédelemre, ennek köszönhetően csaknem száz projektben 100 ezer hektáron javult a természeti környezet állapota. A Bükki Nemzeti Parkot egyre többen keresik fel évente: az igazgatóság 2010-ben regisztrált 96 ezres látogatottsága 2019-re meghaladta a 230 ezret

Nyitókép: BNPI/ Kozma Attila