Teltház lesz az ünnepi hétvégén a Balatonon

Az adatbázisunkban a teljes belföldi foglalás 34 százaléka szól valamilyen Balaton-parti településre, ami 12 százalékpontos növekedés 2019-hez képest - mondta az InfoRádiónak Kelemen Lili, a Szállás.hu szóvivője. Ez is alátámasztja azt, hogy járvány miatt nőtt a belföldi turizmus súlya. De

nemcsak a Balaton, hanem a Velencei-tó és a Tisza-tó környéke is kedvelt úti cél idén nyáron,

ami a foglalások számának emelkedésében is megmutatkozik a tavalyi adatokkal összevetve - tette hozzá a szóvivő.

A foglalási adatok alapján a Balatonnál átlagosan 3 főre, és 3 éjszakára keresnek szállást. "A három legnépszerűbb település pedig Siófok, Balatonfüred és Hévíz. Annak ellenére is, hogy Siófok az egyik legdrágább település" - mondta Kelemen Lili. A szállásközvetítő portál számításai szerint egy siófoki apartman átlagos ára 8314 fejenként egy éjszakára. A legmagasabb átlagárat egyébként Balatonszéplakon találta a portál: itt több mint 10 ezer forintba kerül egy éjszaka. Ezzel szemben Balatonrendesen vagy Balatonkeresztúron már átlagosan 4 ezer forint körüli összegből megszállhat egy apartmanban egy vendég éjszakánként.

A veszélyhelyzet feloldása után főleg az apartman, vendégház, panzió kategóriába sorolt szállások iránt volt nagyobb kereslet - mondta Kelemen Lili. Ugyanakkor a nyári csúcsszezonra már a hotelek is felzárkóztak, szinte egyenlő arányban részesedtek a foglalásokból.

A Balatonnál azonban 5 százalékkal csökkent a kereslet a hotelek szolgáltatásaira 2019-hez képest.

Ezzel szemben az apartmanokban 0,8, a vendégházakban pedig 1,5 százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma tavalyhoz képest. A szállás.hu oldal használati statisztikái alapján a félpanzió, valamint az önálló ház medencével kategóriák iránt volt a legnagyobb kereslet. Emellett a Szép-kártyás fizetési lehetőségre, illetve a konyhás apartmanokra kerestek rá a legtöbbször.

Az augusztus 20-i hosszú hétvége a foglalási adatok alapján jelenleg szinte minden Balaton-menti településnél telt házas. "De ne keseredjen el az sem, aki szeretne útnak indulni, de még nincsen szállása, mert elképzelhető, hogy lesznek meghiúsult foglalások" - hívta fel az utazók figyelmét a szóvivő. Tapasztalataik szerint idén nyáron egyébként is népszerűek a last minute utazások, ezért szerinte egyébként is érdemes az utolsó pillanatig nézni a szabad lehetőségeket.

Nyitókép: A 38. Balaton-átúszás teljes távjának résztvevői a révfülöpi rajt után 2020. augusztus 1-jén. A versenyzők 5,2 kilométeres távot teljesítenek. MTI/Vasvári Tamás