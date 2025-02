Késes támadás történt Berlinben a holokauszt emlékműnél - képek

Súlyosan megsebesült egy férfi péntek este, mert késsel megszúrták a Berlin központjában található holokauszt-emlékműnél - közölte a német rendőrség az X-en.

Az áldozatot kórházba vitték. A Berliner Zeitung című lap jelentése szerint a támadó ismeretlen, és jelenleg szökésben van. További részleteket egyelőre nem közöltek. „Helyi idő szerint 18 óra körül (17 óra GMT) egy férfit egy ismeretlen személy súlyosan megsebesített” - írta a német rendőrség az X-en, hozzátéve, hogy a nyomozás folyamatban van.

A man has been seriously injured in a stabbing at the Holocaust memorial near the US Embassy in Berlin.



Police have cordoned off the area, and the victim has been transported to hospital. The suspect’s identity remains unclear.#Berlin #Germany #HolocaustMemorial pic.twitter.com/L6nIs2rD0N