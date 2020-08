Minden nappali tagozatos tanuló ingyen kap tankönyvet - a nap hírei

Kilenc embernél azonosították a koronavírust, az aktív fertőzöttek száma ugyanakkor ennek ellenére csökkent, 534-re. Újabb halálos áldozat nincs. A koronavírussal foglalkozó kormányzati portál adatai szerint az aktív fertőzöttek 36, az elhunytak 60, a gyógyultak 44 százaléka budapesti. A járvány kezdete óta 4544-en fertőződtek meg, 597-en haltak bele a betegségbe.

Összesen 36 ember fertőződött meg koronavírussal egy Győr-Moson-Sopron megyei családi rendezvényen.Az M1 Híradója úgy tudja, a kontaktkutatások után több mint 120-an kerültek hatósági házi karanténba. A Nemzeti Népegészségügyi Központ felhívta a figyelmet, hogy Magyarországon egyelőre kedvező a járványhelyzet, de ez az eset is bizonyítja, hogy milyen könnyen belobbanhat újra a járvány.

A WHO szerint nem biztos, hogy valaha is lesz tökéletesen hatékony vakcina a koronavírus ellen. A szervezet főigazgatója ugyanakkor reménykedik abban, hogy a számos fejlesztés alatt álló oltóanyag közül hamarosan több is elérhető lesz. Világszerte már több mint 18 millió 100 ezer embert fertőzött meg a koronavírus, és több mint 688 ezren haltak bele a fertőzés okozta szövődményekbe.

Dániában már 79 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak egy húsipari vállalat vágóhídján. Szombat óta 17 újabb esetet mutattak ki a dolgozók között. A cég közölte, hogy az üzemben egy mobil teszt-központot is létrehoztak, ahol a dolgozókat hetente fogják tesztelni a következő 7 hétben. A húsfeldolgozó csaknem egy hete értesült az első fertőzöttről ringstedti üzemében.

A lakók nem megfelelő gondozása is nagyban hozzájárulhatott a Pesti úti idősotthonban kialakult tömeges halálesetekhez és koronavírus-fertőzéshez - állapította meg Budapest Főváros Kormányhivatala az intézményben tartott rendkívüli ellenőrzésen. Kiderült, hogy a szükséges 109 helyett csak 60 ápoló-gondozó dolgozik az intézményben. A kormányhivatal ezért határozatban kötelezte a fenntartó Fővárosi Önkormányzatot, hogy 90 napon belül gondoskodjon a létszámhiány megszüntetéséről, valamint megfelelően dokumentálja a lakók ellátását. Addig új gondozott nem vehető fel az intézménybe.

Ősszel 1 millió 200 ezer diák kap ingyen tankönyvet. Ez 160 ezerrel több, mint egy évvel korábban - jelentette ki a köznevelésért felelős államtitkár. Maruzsa Zoltán közölte: a térítésmentes tankönyvekre 13,8 milliárd forintot biztosít az állam.

Az idén állami ösztöndíjas képzésekre is lehet jelentkezni a pótfelvételi eljárásban - mondta el az Inforádióban az Oktatási Hivatal felsőoktatási elnökhelyettese. Vanó Renáta megerősítette: augusztus 9-éig van lehetőség a jelentkezések benyújtására, és eddig az időpontig kell hitelesíteni az erről szóló dokumentumokat is. Szólt arról is, hogy szinte valamennyi képzési területen lesznek állami ösztöndíjas helyek a pótfelvételin, ezért érdemes áttekinteni az egyes szakok listáját.

Már több mint százezer új diplomást hozott a nyelvvizsgamentesség - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A gazdaságvédelmi akcióterv első intézkedései között szerepelt, hogy akik augusztus 31-ig záróvizsgát tettek vagy tesznek, nyelvvizsga nélkül is megkaphatták diplomájukat. A dokumentumok postai úton hivatalos iratként is kiadhatók.

Elkészült a hazafias és honvédelmi nevelés stratégiája, és az ahhoz kapcsolódó cselekvési terv - közölte a területért felelős kormánybiztos. Simicskó István az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, hogy ennek néhány eleme már az ősztől életbe lépő módosított Nemzeti Alaptantervbe is bekerült. Hozzátette: fontos szerepet szánnak a Honvédelmi Sportszövetségnek is. Kiemelte: ki kell használni minden olyan lehetőséget, ami erősíti a hazaszeretetet a fiatalokban.

Határozatképtelenség miatt a napirend előtti felszólalások után véget ért az Országgyűlés rendkívüli ülése.A tanácskozást a Demokratikus Koalíció kezdeményezte, mert álláspontja szerint a miniszterelnök a júliusi uniós csúcson szembement a parlament korábbi döntésével. Az ülésen csak az ellenzéki pártok képviselői vettek részt.

A két évvel ezelőtti hídomlás áldozatai nevének felolvasásával kezdődött az új genovai híd avatása. Giuseppe Conte kormányfő kijelentette, a Szent Györgyről elnevezett új híd a talpra állni képes Olaszország szimbóluma. Az avatón mintegy ötszázan vettek részt, de az áldozatok rokonai nem. A hídomlás miatt az ügyészség mások mellett a hidat üzemeltető autósztráda társaság ellen emelt vádat, de az új hídra is ugyanez a cég kapott koncessziót. A családtagok ezért nem vettek részt az ünnepségen velük az államfő külön találkozott. A Genova egyik jelképének számító Morandi-híd 2018. augusztus 14-én omlott össze, 43 ember halt meg.