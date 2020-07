Karácsony Gergely elárulta, miről nincs vita a kormánnyal

Karácsony Gergely kiemelte: a koronavírus-járvány okozta helyzet a turizmus szabályozásának újragondolására és a városok élhetőbbé tételéért a zöldpolitika érvényre juttatásának megvitatására, kipróbálására is történelmi lehetőséget ad. Nyugat-Európa több városában választottak bátor stratégiát a vezetők ebben az időszakban, és Budapest is e mellett döntött - mondta. Megjegyezte: érzékeli, hogy e lépések nem feltétlenül népszerűek, de lépni kell, mert most egy "csendes időszakban" próbálhatók ki.

Ungár Péter egyetért a radikális változások szükségességével, de - mint mondta - fel kell tenni a kérdést: a változások kiket érintsenek elsőként. Hangsúlyozta:

ne azok fizessék meg a változtatások árát, akik a legkevésbé használták ki a korábbi lehetőségeket, vagyis a kevésbé tehetős emberek.

A turizmusról azt mondta: annak szervezésében - egy társulást létrehozva - a visegrádi együttműködésnek is lehetne szerepe.

Karácsony Gergely a részletekről szólva közölte: például a szállodahajókkal vagy a rövid távú lakáskiadással kapcsolatban lehetne új szabályokat alkotni. Megjegyezte: a turizmus újraszabályozásának szükségességéről nincs nagy vita a kormánnyal.

A főváros élhetőbbé tételével kapcsolatban a főpolgármester szólt a kis távolságok városa koncepcióról, amelyek lényege, hogy Budapest városközpontok szövete lenne, ahol minden kerületnek saját identitása van, és a mobilitási kényszer is csökken, hiszen helyben elérhető csaknem minden.

Ungár Péter Szombathely példáját vetette fel azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon a legtöbben a megyei jogú városokat tartják a legélhetőbbnek. Elmondta: ezek a települések politikailag, kulturálisan élhetőbbek lennének, ha több döntést hozhatnának meg helyben, jelenleg azonban éppen ezzel ellentétes folyamat érzékelhető.

A zöldpolitika hazai eredményeit értékelve mindkét politikus úgy ítélte meg, hogy Magyarország jól áll a térség országaihoz képest.

Karácsony Gergely a továbblépés lehetőségét a közösségszervezésben látta,

mint mondta, elsősorban a kistelepüléseken lenne erre szükség, ahol napjainkban kevesebb élmény éri az embereket, és nagyobb az elmagányosodás lehetősége.

Ungár Péter azt mondta: a nyugat-európai zöldpolitika nem másolható teljes egészében Magyarországon, mert elitista jellege lesz és kisebbségben marad. Sorolta azokat a kérdéseket, amelyekben szerinte hibát követtek el a nyugati zöldek, a többi között a migrációs politikát említve.

A beszélgetésen szóba került a zöldszervezetek és a zöldpártok együttműködése, illetve az LMP és a Párbeszéd közeledése egymáshoz. Karácsony Gergely úgy fogalmazott: az ellenzékieknek közösen kell indulniuk a választáson, és ha eközben a zöldek közelebb kerülnek egymáshoz, idővel fenntartható szervezeti működés is kialakítható közöttük. Szerinte hosszú távon az lenne a fenntartható, ha egyetlen szervezeti egységet alkotnának, de ennek valószínűleg a 2022-es választás után lesz itt az ideje.

Ungár Péter úgy fogalmazott: az ellenzéki pártok struktúrája jelenleg mindenki számára használhatatlan, ideológiai alapon pedig a Párbeszéd és az LMP egy közösséghez tartozik. Úgy folytatta:

bár valóban közösen kell indulni a választáson, ez sokszor csak közös jelölteket jelent.

A beszélgetést úgy zárta: a következő évek feladatának azt tartja, hogy a fiatalabb választókkal megismertessék a zöld- és a liberális politika közötti különbséget.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás