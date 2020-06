Már 144 rejtett kamerás autóval vadásznak a rendőrök

A tavaly decemberi indulás után hamar bebizonyosodott, hogy a leghatékonyabb közúti ellenőrzési forma a jelöletlen rendőrségi autókból, képrögzítő eszközökkel végzett járőrözés – írja a kreszvaltozas.hu. Időegységre mérten is így lehet a legtöbb szabálytalankodó autóst tetten érni, valamint lényegében 100 százalékos a szabálytalanságokat elismerő autósok aránya: nincs értelme tagadni, hiszen ott a bizonyító erejű felvétel, amely a helyszínen vissza is nézhető.

Az első körben 20 autót szereltek fel képrögzítőkkel, majd a hatékonyságot látva újabb 12 új autót szereztek be és készítettek fel a rejtett ellenőrzési formára. Idén újabb nyolc nagy teljesítményű, jelöletlen rendőrautót állított hadrendbe a rendőrség, szintén a fenti célra. Mindezzel már 40 autósra nőtt a flotta.

A rendőrségnél stratégiaváltás történt, most már meglévő civil jellegű autók is bevethetők ellenőrzési feladatokra. A menet közbeni ellenőrzés technikai hátterének továbbfejlesztésére újabb 104 menetrögzítő kamerát szereztek be, valamint hozzá tableteket, amelyekkel a felvételek kezelése, archiválása történhet.

A fedélzeti kamerák gyorsan és egyszerűen telepíthetők, illetve áthelyezhetők egyik járműből a másikba. Így nem lesznek fixen gépkocsihoz rendelve és beszereltetve, ezzel is nő az eszközhasználat rugalmassága. A készülék beépített GPS-modullal készül, a lokációt és a sebességet minden felvételhez naplózza.

Így tehát az eddig a rejtett ellenőrzésekre 40 bevethető autót számláló flotta megsokszorozódott, hiszen a fixen beszerelt eszközökkel rendelkező civil jellegű járműveken kívül további 104 rendőrautó használható ilyen célokra.

Nyitókép: Police.hu