Megszűnt a nyugdíjasok vásárlási idősávja - a nap hírei

A veszélyhelyzet megszűnt, a rendkívüli jogrend véget ért, helyébe a járványügyi készültség lépett - jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter.Gulyás Gergely a kormányinfón közölte: a maszkviselési kötelezettség érvényben marad, a nyugdíjasok vásárlási idősávja ugyanakkor megszűnt. A kormány döntése értelmében visszatérhetnek a munkába a 65 éven felüli orvosok. Az operatív törzs tovább működik, és a kórházparancsnoki rendszer is fennmarad. Augusztus 15-ig a zenés-táncos rendezvényekre érvényben marad az 500 fős korlátozás. Gulyás Gergely elmondta, hogy járványügyi készültséget hat hónapra hirdették ki, de három havonta felülvizsgálják. Beszélt arról is, hogy a szakemberek várakozása szerint szeptemberben-októberben lehet a koronavírus-járvány második hulláma, a nyári melegben az aktív fertőzöttek számának csökkenése várható.

Ismét csak egy újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4 079-re nőtt az igazoltan fertőzöttek száma. Egy idős, krónikus beteg hunyt el, vele már 568 halálos áldozata van a kórnak. 2 564-en viszont meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 947.

Az Európai Unió Bírósága szerint sérti a közösségi jogot a civil szervezetek külföldi finanszírozásáról szóló magyar törvény.A 2017-ben elfogadott jogszabály nyilvántartásba vételi, bejelentési és átláthatósági kötelezettségeket vezetett be a külföldi támogatásban részesülő civil szervezeteknek. Varga Judit igazságügyi miniszter hangsúlyozta: a kormány elkötelezett a civil szervezetek átláthatóságának biztosítása mellett.

Megduplázza, 100 milliárd forintra emeli a vállalkozásfejlesztési pályázat keretét a kormány. Varga Mihály pénzügyminiszter hangsúlyozta: a kormány minden életképes, fejleszteni kívánó magyar vállalkozást támogat az újraindulásban.

Egységes szemléletben készült új parkolási rendszerre van szükség a fővárosban - mondta a főpolgármester. Karácsony Gergely a budapesti beszélgetéssorozaton azt javasolta, hogy a parkolás az első negyedórában ingyenes lehetne, azt követően pedig sávosan növekvő díjakat tartalmazna a belvárosban.

Fél évvel meghosszabbítja a jogosítványszerzéssel kapcsolatos határidőket az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A tárca indoklása szerint a járványügyi veszélyhelyzeti rendelkezésekkel összhangban március 19-től 2 hónapon át szüneteltek a közlekedési vizsgák.

Megszűnik a Volánbusz Budapest-Szeged járata, a főváros és Eger, illetve Nagykanizsa között pedig kevesebb járat lesz szombattól. A Volánbusz közleménye szerint mindez az ideiglenes járványügyi menetrendek első eleme.

Elhunyt Benedek Tibor vízilabdázó.A háromszoros olimpiai bajnok, Európa- és világbajnok sportolót súlyos betegség után 47 éves korában érte a halál. Benedek Tibor 1990-től volt a magyar válogatott tagja, amellyel Sydneyben, Athénban és Pekingben is aranyérmet nyert. 2013-ban lett szövetségi kapitány és vezetésével a nemzeti csapat világbajnok lett, valamint Európa-bajnoki és két világliga ezüstérmet nyert. Négyszer választották meg az év magyar vízilabdázójának, bekerült az úszósportok Hírességek csarnokába, és az év magyar szövetségi kapitánya is volt.