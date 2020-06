Aláírta a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet visszavonásáról szóló törvényt a köztársasági elnök - a nap hírei

Aláírta a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet visszavonásáról szóló törvényt a köztársasági elnök, így már csak a kormány döntése hiányzik ahhoz, hogy csütörtök 0 órakor véget érjen a rendkívüli jogrend. Áder János szignálta a járványügyi készültségről szóló jogszabályt is. Utóbbi értelmében az országos tisztifőorvos javaslatára a kormány - legfeljebb fél évre - egészségügyi válsághelyzetet rendelhet el.

Ismét csak egyetlen új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában - ez már a második ilyen nap. Elhunyt két idős, krónikus beteg, velük 567-re nőtt a járvány halálos áldozatainak száma. Az aktív fertőzöttek száma 964, a járvány kezdete óta összesen 4078 embernél mutatták ki a fertőzést. Az országos tisztifőorvos az operatív törzs tájékozatóján elmondta: április óta folyamatosan csökken a megbetegedések száma. Müller Cecília hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a vírus még jelen van az országban, ezért továbbra is szükség van óvintézkedésekre.

A fővárosban már nem kell maszkot viselni a játszótereken a felnőtteknek. Karácsony Gergely főpolgármester a járványhelyzet változásával indokolta a módosítást. Nem változott az arc eltakarására vonatkozó rendelet a közösségi közlekedésben, a piacon, valamint a budapesti üzletekben.

Elkészültek a módosított Nemzeti alaptantervnek megfelelő új tankönyvek. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár az InfoRádióban elmondta: összességében 61 könyvet kellett átdolgozni a tankönyvjegyzékben szereplő mintegy 2900 kötet közül.

Az új tételek mellett már korábban tervezett kiadások is szerepelnek a jövő évi költségvetés két új alapjában – jelentette ki az államháztartásért felelős államtitkár. Banai Péter Benő az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta: a 3 ezer milliárdos járványügyi alap tartalmazza például az egészségbiztosítási alapot is, de 30 milliárdnyi rendkívüli helyzetekben felhasználható forrást is. A gazdaságvédelmi alap 2555 milliárdjában pedig például óvodaépítések is szerepelnek.

Az Európai Bizottság elnöke szerint az uniós helyreállítási alap olyan eszköz lehet, amely segíti az innovációt és a kutatást, és a jövő technológiájába fektet be. Ursula Von der Leyen a pénteki uniós csúcsot előkészítő európai parlamenti vitában kiemelte: a koronavírus-járvány okozta gazdasági krízist ellensúlyozó alap elsősorban azokon segít, akiket leginkább sújtott a válság, de azokon is, akiket közvetetten érintett a beszállítási láncok megszakadása, a munkanélküliség.

Németországban továbbra is érvényben maradnak a koronavírus-járvány elleni védekezés legfőbb szabályai. A berlini szövetségi kabinet és a tartományi kormányok megállapodása alapján az iskolákban a nyári szünet után a régi rendben folytatódhat a tanítás, ha megengedi a járványhelyzet.

Svédországban meghaladta az 5 ezret a koronavírus-járvány halottainak száma. Ez a 9 millió 300 ezres lakossághoz képest kirívóan rossz mutató. A skandináv ország - más államoktól eltérően - nem vezetett be szigorú korlátozásokat a járvány megfékezéséért.

Több mint ezer járatot töröltek Peking két nemzetközi repülőterén a koronavírus okozta megbetegedések növekvő száma miatt. A kínai fővárosban 137-re emelkedett a múlt hét óta regisztrált új megbetegedések száma. A hatóságok 29 lakónegyedet helyeztek vesztegzár alá és piacokat zártak be.

Az új orosz rakétarendszerek hadrendbe állítása miatt a NATO kiigazítja nukleáris elrettentő képességét a szövetséges országok védelmére - közölte a katonai szövetség főtitkára. Jens Stoltenberg a tagállamok védelmi minisztereinek videókonferenciája után hangsúlyozta: az észak-atlanti szövetség folytatja a védelmet és elrettentést szolgáló politikáját, ugyanakkor nem szándékozik újabb szárazföldi nukleáris rakétákat telepíteni Európába.

Elhunyt Kárpáti György, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó. A Nemzet Sportolója jövő kedden lett volna 85 éves. Kárpáti György úszóként kezdte pályafutását. Vízilabdázóként már 17 évesen tagja volt az 1952-es olimpián győztes válogatottnak, így ő lett minden idők legfiatalabb magyar vízilabdázó olimpiai bajnoka. A nemzeti csapattal még két arany- és egy bronzérmet nyert az ötkarikás játékokon, emellett háromszoros Európa-bajnok volt. Kárpáti Györgyöt beválasztották az Úszó Hírességek Csarnokába, és a 20. század magyar vízilabda-válogatottjába.