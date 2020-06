Magyarországon már a dobogóra sem fér fel a koronavírus

Világszerte 18 505 felnőtt válaszadó megkérdezése alapján az emberek 45 százaléka véli úgy, hogy hazájukban jó irányba haladnak a dolgok.

A magyar lakosság továbbra is szkeptikus a jövőt illetően – derül ki az Ipsos május végi, ezúttal 27 országos felméréséből, a What Worries the World kutatássorozat aktuális méréséből.

Az Ipsos májusi eredményei szerint a világ lakosságának általános hangulata tovább javult. A sokéves pozitív rekord azt jelenti, hogy a dolgok alakulását illetően optimisták száma megközelíti az elégedetlenékét (45 százalék és 55 százalék). Elsőként az áprilisi mérésben megjelent koronavírus,

bár csökkenő súllyal, de továbbra is az első számú veszély a társadalomra globális szinten.

A felnőtt lakosság 55 százalékos többsége jelölte meg az első három aggodalomra okot adó jelenség között, míg a munkanélküliség problémája 42 százalékot foglalkoztat kiemelt helyen.

A hazai összkép jelentősen eltér a világátlagtól. Honfitársaink mindössze

30 százaléka érzi úgy, hogy jó irányba haladnának az ország dolgai,

ezzel a lista utolsó országai közt említhető a miénk.

A rangsort Szaúd-Arábia vezeti, köszönhetően a tízből kilenc elégedett állampolgárának, míg a legnagyobb javulást Ausztrália (+22 százalékpont), Dél-Korea (+16), Dél-Afrika (+12) és Svédország (+11) könyvelhette el az előző hónaphoz képest. A lista felső negyedében továbbra sem található európai ország, ugyanakkor a legnagyobb hangulatromlás dél-amerikai országokhoz köthető (Peru -25, Brazília -13).

A koronavírus a 27 mért ország közül 18-ban, valamint világszinten is első számú veszélynek nevezhető. Magyarország az egyetlen olyan állam Oroszország mellett, ahol

a járvány nem fér be a három legfontosabb társadalmi probléma közé májusban

(32 százalék említés, 29 százalékpont csökkenés áprilishoz képest), ezzel a magyarok és a törökök tartanak legkevésbé a vírustól globális összehasonlításban.

A magyarok első helyen az egészségügyet jelölték meg (nincs változás az említésben az előző hónaphoz képest, így továbbra is világelsők vagyunk), de növekvő súllyal jellemezhető a korrupció fenyegetése is (+12), amely a mért országok közül szintén hazánkban kapott legmagasabb említést (50 százalék), Oroszországot megelőzően (49 százalék).

Globális összehasonlításban a magyarok az átlagnál kevésbé tartanak a munkanélküliségtől, a bűnözéstől és erőszaktól, a terrorizmustól, a migráció problémájától, illetve az adóterhektől.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Forrás: Pexels.com