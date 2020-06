Kiderült, meddig nem utazhatnak külföldre az egészségügyi dolgozók

Egy kormányrendelet alapján 2020. március 12. óta az egészségügy dolgozói csak az ágazatot vezető miniszter - vagyis Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere - engedélyével hagyhatják el Magyarország területét.

A Magyar Orvosok Szakszervezetének elnöksége a lazítások hajnalán, május közepén levélben fordult Kásler Miklóshoz és Pintér Sándor belügyminiszterhez, hogy

intézkedjenek az "alapjogot korlátozó" rendelkezés mielőbbi visszavonásáról.

Az orvosok külön felhívták a figyelmet arra is, hogy a korlátozás akár olyanokra is kiterjed, akik nem végez(het)nek egészségügyi tevékenységet vagy nem is élnek életvitelszerűen Magyarország területén.

Az InfoRádió egy hónappal a levél keletkezését követően az operatív törzshöz fordult ezzel a kérdéssel:

utazhatnak-e már az egészségügyi dolgozók külföldre, és ha nem, várhatóan mikor oldják fel ezt a korlátozást?

Válaszában Kiss Róbert, a törzs ügyeleti központjának munkatársa a csütörtöki tájékoztatón idézett a jelenleg hatályos kormányrendeletből, megerősítve, hogy az egészségügyi végzettségűek Magyarország területét csak a szakminiszter engedélyével hagyhatják el, de nem csak ők:

a hivatásos és szerződéses katonák,

a honvédelmi alkalmazottak,

a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai,

a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak,

a NAV alkalmazottai,

és a kormánytisztviselők is.

A veszélyhelyzet megszűnését követően - vagyis nagy valószínűséggel a parlamenti szavazás után, a jövő hét végétől - várhatóan a fenti utazási korlátozást is feloldják - tette hozzá az alezredes.

Nyitókép: MTI/kormany.hu/Botár Gergel