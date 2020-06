Operatív törzs: január 28-án már volt PCR-vizsgálat Magyarországon

12-vel nőtt a fertőzöttek száma az elmúlt napon, így 4039-et tart számon a Koronavírus.gov.hu, de aktív fertőzött már csak 1095 van, mivel 2391-en meggyógyultak és 553-an elhaláloztak - közülük is 2-en az elmúlt huszonnégy órában, mindketten más betegségekben is szenvedő, idősebb emberek voltak. 19 ember állapota pedig súlyos, így csütörtökön is volt mi miatt összegyűlni és tájékoztatót hirdetni az operatív törzsnek.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa kezdésként közölte, folyamatosan elemzik a szomszédos országok helyzetét és intézkedéseit is, hogy megfelelő időben tudjanak lazítani az utazási korlátozásokon.

2542-en regisztráltak eddig a távellenőrző rendszerbe, ezt jelenleg 783-an használják a mobilon appként.

424 hatósági házi karantént rendeltek el az elmúlt 24 órában, 9167 ilyen van érvényben jelenleg - mondta még.

Müller Cecília országos tisztifőorvos először a fent megismert számokat ecsetelte. Megfogalmazása szerint lecsendesedett a járvány. 321-en vannak kórházban, közülük mind a 19 súlyos beteg lélegeztetőgépen van - tette hozzá.

Folyamatosan zajlanak a szűrővizsgálatok az idősotthonokban a gondozottak és a dolgozók között is, naponta mintegy ezer tesztet tudnak elvégezni a körükben.

Rámutatott, a KSH új "népmozgalmi" adatokat, eredményeket jelentett meg, ezek közül kiemelte, 6,4 százalékkal csökkent a halálozás tavalyhoz képest, szerinte ennek egyik oka az volt, hogy a kijárási korlátozások az influenzának is gátat szabtak,

"Európában 3 millió emberéletet sikerült megmenteni".

A Nemzeti Népegészségügyi Központban - mint nyomatékosította - már januárban rendelkezésre állt egy víruskimutató módszer,

január 28-án meg is történt az első PCR-vizsgálat,

ezzel a módszerrel továbbra is követni fogják a vírus és a járvány útját.

Kérdések

- Június 15-én nyithatnak a könyvtárak. Fertőtleníteni kell-e a könyveket?

- Nem. A könyvtárban viszont takarítani kell, ahogy máskor is. A portalanítás alapvető dolog. Az olvasók pedig tartsanak távolságot!

- Létezik-e olyan határérték, amely után vége a járványnak?

- Nincs ilyen érték. A klasszikus járványügyi tanban két összefüggő esetet is járványnak tekintünk. A vírus még itt van köztünk, kórházban is ápolnak pozitív eseteket, járványügyi szempontból ez a járvány még nem ért véget. Minimális, alap szinten még jelen van, folyamatosan figyelni kell, a hatóságoknak is, az embereknek is.

- Mikor nyithatnak ki az idősek klubjai?

- Ezek korlátozása sikerrel járult hozzá a védekezéshez. A védőtávolságok megtartásával már lehet működtetni ezeket. Tartsák be az alapvető higiénés szabályokat az idősek! Legyen vírusölő kézfertőtlenítő ezeken a helyeken! A beszélgetéseknek nincs akadályuk. A legfőbb szabály, hogy kizárólag egészséges idős ember látogasson e helyekre.

- Szükséges-e még a kórházparancsnokok jelenléte?

- Kettős feladatuk van: ellenőrzik a szabályok betartását és a védőeszközök meglétét is biztosítják.

- InfoRádió: utazhatnak-e már az egészségügyi dolgozók külföldre?

- Csak az ágazat miniszterének külön engedélyével. Csakúgy, mint a rendőrök, a katonák, a NAV-osok, kormánytisztviselők, pénzügyőrök.

- Egyre többen használják az automatákat. Hogyan kerülhetjük el, hogy használatuk közben megfertőződjünk?

- Ezek felülete nem rücskös, sima, nehezen ragad meg rajtuk a vírus. A működtetőnek feladata lenne, hogy tisztítsa ezeket, sokszor naponta. Érintsük meg kesztyűvel, zsebkendővel, illetve töröljük le a használatkor!

- A tegnap elhunyt 37 éves férfi esetében lefolytatták-e a kontaktvizsgálatokat?

- Igen, azonnal elkezdődött ez a munka.

