Tállai András: igenis több jut jövőre Budapestnek

Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára a Magyar Nemzetben valótlannak nevezte azt a főpolgármesteri állítást, hogy 2020-ban kevesebb pénzből kell majd a Fővárosi Önkormányzatnak gazdálkodnia, mint 2019-ben. A PM számításai szerint bár 21 milliárd forinttal többet kell fizetnie a szegényebb önkormányzatok megsegítésére, ám Budapest – a becslések szerint – nagyjából 25 milliárd forinttal több helyi iparűzési adóbevételre számíthat jövőre, miközben az állami támogatása is hétmilliárd forinttal emelkedik. Vagyis e szerint 10 milliárddal több jut a fővárosnak.

Az államtitkár a lap szerint úgy fogalmazott,

"egy alkalmas városvezető nem herdálta volna el a Lánchíd felújítására félretett pénzt."

Tállai András a lapnak arról is beszélt, hogy a 2021-es költségvetés tervezetében 857 milliárd forint támogatás van előirányozva önkormányzati támogatásként ami 118 milliárd forinttal, azaz 16 százalékkal több mint a mostani. Emellett a kormány azzal számol, hogy a gazdasági akcióterv részeként 2021-ben elinduló beruházások és munkahelyteremtő fejlesztések is növelik a gazdasági teljesítményt - Tállai szerint öt százalék körüli növekedés várható jövőre -, és ezzel a települések iparűzési adó bevételei is emelkedhetnek. Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy az országos iparűzési adóbevétel 2014 óta hatvan százalékkal nőtt, emiatt pedig nem alaptalan az iparűzési adóbevétel növekedési várakozás. Emellett a jövőre folytatódó Modern Városok és Magyar falu program, illetve az önkormányzatoknak jutó uniós források összértéke, mintegy 400 milliárd forint is érdemben növeli a települések bevételeit.

Az államtitkár szerint a gazdagabb települések által fizetendő emelt összegű szolidaritási hozzájárulás révén országos együttműködés jön létre a járvány elleni védekezés költségeinek finanszírozása terén: a gazdagabb települések fizetnek a szegényebbeknek. Tállai András a lapnak úgy fogalmazott:

"a jelek szerint a főváros politikai vezetői, élükön Karácsony Gergellyel, nem kívánnak részt venni ebben az együttműködésben, a szolidaritás nem jelent nekik semmit."

Az újság idézte a a fővárosi Fidesz–KDNP frakció közleményét is, amely elsősorban azt firtatja, hova lett a Lánchíd felújítására szánt pénz. A frakció szerint milliárdos megtakarítással vette át a fővárost az új városvezetés, "a pénzt viszont ezek szerint gyorsan elköltötték." A közlemény szerint a buda­pes­tiek együttműködésből fakadó fejlődést és nem politikai csatározásokat várnak el a főváros vezetésétől. Jó lenne, ha Karácsony Gergely ezt figyelembe venné! – tették hozzá. Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán hétvégén azt írta, hogy a kormányzati elvonások miatt az önkormányzatiság léte a tét.

