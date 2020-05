Operatív törzs: a napsütés öli a koronavírust

3380-ra nőtt csütörtökre virradóra a regisztrált koronavírusosok száma Magyarországon, 6-tal, 436-ra nőtt az elhunytak száma, de 1169-en meggyógyultak, így az aktív fertőzöttek száma már 1775 csupán, igaz, köztük 49-en súlyos állapotúak. A járvány nem ért véget, így az operatív törzs csütörtök reggel ismét összeült, és a Kormányinfó után megtartották szokásos, napi tájékoztatójukat.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa elmondta, 29 kórház kap csütörtökön új védőeszközöket, és az idősotthonoknak is jut belőlük.

Bejelentette, van két új mobilapplikáció, az egyik a karanténellenőrző alkalmazás, célja, hogy a rendőrség ez alapján ellenőrizze a házi karanténban lévőket. A másik applikáció arra szolgál, hogy a kontaktkutatást segítse a hatóságoknak.

Az első appot 585-an töltötték le.

11 ezernél is több a hatósági házi karanténok száma egyébként, az elmúlt napon csak 14 szabálysértést tapasztaltak a rendőrök.

49 898 rendőri intézkedés volt a kijárási korlátozások megszegőivel szemben.

Határok: Tompa, Röszke, Csanádpalota, Ártánd, Nagylak azok az átkelők, ahol várni kell.

Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, besimulnak a friss számadatok a több hete megfigyelt járványügyi adatok közé.

A gyógyultak száma impozánsnak tekinthető - rögzítette.

A kórházban ápoltak számáról azt mondta: örvendetes módon csökken, a laborvizsgálatok száma viszont jelentős tempóban nő, már több mint 123 ezer.

"Nyugvó szakaszba érkeztünk, csökkenés figyelhető meg" - jelentette ki Müller Cecília, aki szerint

bizonyosan kijelenthető, hogy a vidéki nyitás az átlagos lappangást figyelembe véve nem eredményezett fertőzöttségi többletet,

de meg kell várni a kritikus két hetet.

Mint elmondta még, a home office a munkáltatók számára átértékeli az eddigi foglalkoztatást, "ez egy újfajta lehetőség, aminek a tapasztalatait most tudjuk majd levonni".

Arra azért figyelmezett, csak egészséges emberek menjenek be a munkahelyre, ügyelni kell a személyi higiénére, érintésmentes kézfertőtlenítési lehetőség is szükséges, illetve naponta többször, langyos vízzel kezet kell mosni és a környezet tisztán tartását is végezni kell. Fontosnak nevezte, hogy

a munkatársak messzebb üljenek egymástól,

a számítógépeket pedig tisztítani kell, az egérrel, billentyűzettel együtt.

A fertőtlenítők alkalmazási előiratát pedig mindenki olvassa el - nyomatékosította.

Müller Cecília számos kérdést kap a szellőzéssel kapcsolatban, erre reagálva egyértelműsítette: az ablakokat minél többet nyitni kell, ahol légkondicionáló van, ott az eszközt át kell vizsgálni.

Amennyiben megnyitják a

munkahelyi éttermeket,

meg kell próbálni a zsúfoltságot csökkenteni, távolságtartással, időbeli csúsztatással. Az ételek 60 fok fölött nem veszélyesek.

Só, paprika, ecettartó, tálca, kosár: ezeket rendszeresen tisztítani kell.

Kérdések

- Békés megyében 11 a fertőzöttek száma, korábban 17 volt. Hogy lehet ez?

- A magyarázat egyszerű: az első adat alapján töltjük fel az adatokat, ezt követően kezdődik a járványügyi vizsgálat. Ekkor derül ki, hogy valaki hol lakik, így változhatnak a számok.

- Infostart: A koronavírus mely testrészeket támadja meg? Milyen hosszú távú károsodást okozhat?

- Egyre több ismeretünk van a koronavírusról mint kórokozóról. A gyulladásos reakció és a citokinvihar mellett véralvadásos reakció is keletkezik a testben, ezért sok szervet is elérhetnek a pici kis vérrögök, például bőrbetegség is lehet.

- Infostart: Napsütéses időben csökken a fertőzésveszély?

- Igen, bizonyos mértékig. A felületeken lévő víruspartikulákat elpusztíthatja az UV-sugárzás. A melegtől ráadásul sokkal előbb kifárad a vírus, inaktívvá válik.

- A fertőzöttek hány százaléka tartozik az egészségügyi dolgozók közé?

- Ez az adat meglehetősen állandó. 13 százalék. Hogy ki hol kapta el a vírust, azt rendkívül nehéz megállapítani, ha ugyan meg lehet.

- Miért módosították az NNK-vizsgálatok számát utólag az internetes adatok közben.

- Adminisztratív korrekció történt. Az összes minta feldolgozásra került annak megfelelően, amilyen kérés volt a beküldő részéről. A pozitív eredmények számát sem influenza, sem koronavírus szempontjából ez a korrekció nem érintette.

- Zala megyében egy nap alatt 18 új fertőzöttet regisztráltak. Lehetne részletezni?

- Az összes idősotthonról megvannak az adataink. Az egy jó hír, hogy a 32 idősotthonszám nem változott. Zala megyében kettő idősotthont tartunk nyilván, ahol felütötte a fejét a koronavírus. Az egyikben 428 gondozott van, köztük 43 pozitivitást találtunk, a gondozók között 12 főt. Kórházban ápolnak 30 főt, és 1 fő hunyt el. A másik idősotthonban pedig 100 fő lakik, 38 fő gondozott pozitivitására derült fény, 13 fő gondozó esetében mutattak ki pozitivitást, többen elhunytak.

Nyitókép: MTI/kormany.hu