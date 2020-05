A legrosszabbra is felkészült a Budapesti Temetkezési Intézet

Bár fokozatosan csökken a koronavírussal összefüggő megbetegedések és halálozások száma bizonyos országokban, de minden bizonnyal a járvány után is emlékezetes marad az a világsajtót bejárt felvétel, amelyen az látható, hogy védőfelszerelésbe öltöztetett rabok tömegsírokba temetik a vírus okozta betegségben elhunyt embereket New Yorkban, amely ma is a járvány egyik gócpontjának számít. Egy ecuadori városban április elején már a koporsók is elfogytak, ezért kartondobozokban helyezték végső nyugalomra a járvány áldozatait.

Az InfoRádió ezért megkereste a Budapesti Temetkezési Intézetet, hogy megtudakolja, hogy a fővárosban milyen óvintézkedések mellett végzik a temetéseket, és készülnek-e plusz kapacitásokkal, ha esetlegesen Magyarországon is drasztikusan emelkedik a koronavírus miatti halálozások száma.

Az intézet szóban nem, csak írásban válaszolt. Azt közölték, hogy

a március 11-én bejelentett veszélyhelyzettől kezdve mindent megtesznek dolgozóik és a temetőlátogatók védelme érdekében.

Így folyamatosan ellátják munkavállalóikat a szükséges munkavédelmi eszközökkel, szájmaszkkal, fertőtleníthető védőszemüveggel és PVC-be mártott kesztyűvel, valamint szükség szerint egyszer használatos gumikesztyűvel és overál is rendelkezésre áll. Az adminisztrátoroknak is biztosítanak szájmaszkot és kézfertőtlenítőt. Az ügyféltérben az adminisztrátorok és az ügyfelek közé védőplexit helyeztek el.

A Budapesti Temetkezési Intézetet mindezeken felül tájékoztatókat helyezett ki, amelyeket a mindenkori operatív törzs által meghatározottak szerint egészítenek ki, vagy módosítanak.

Ilyen például a ravatalozók használatára vonatkozó kérés is:

csak 10 ember tartózkodhat a ravatalozás helyszínén, a 2 méteres szociális távolság betartása mellett.

Az ügyintézések során az ügyféltérben csak annyi látogató tartózkodhat, ahány ügyfélablak üzemel, illetve lehetőség szerint kérik, hogy az online elérhetőségek valamelyikén keressék az intézetet.

Azt is közölték, hogy a szertartások száma nem változott jelentősen, mint ahogyan a választható temetési módok, és az azzal kapcsolatos megrendelések sem.

Így mind a koporsós, mind a hamvasztással összefüggő temetések folyamatosan, zökkenőmentesen lebonyolíthatók

- írta a Budapesti Temetkezési Intézet, amely rugalmasan kezeli, ha a hozzátartozók későbbi időpontot választanak a teljes szertartáshoz. A kegyeleti szolgáltató minden váratlan eseményre igyekszik felkészülni, de azt remélik, hogy nem következik be egy, a járvány lefolyása szempontjából negatív forgatókönyv.

