Operatív törzs: ezt kell tudnia most minden strandolónak

A csütörtöki kormányinfót követően ismét kiállt az operatív törzs a legfrissebb információkkal annak ismeretében, hogy folyamatosan nő a regisztrált fertőzöttek száma, és a naponta elhunytak sincsenek kevesebben, hiába nőtt most már eggyel 800 fölé azok száma, akik kikecmeregtek a betegségből.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a tájékoztatón elmondta, a 39 új fertőzött nagyon alacsony számnak számít, a 383-as elhunytszám pedig egy 10 fős emelkedés eredménye, ugyanakkor látják azt is, hogy a gyógyultak száma is jelentősen emelkedik, az aktív fertőzöttek száma így 1966. Ötvenen vannak lélegeztetőgépen továbbra is.

Strandok

A strandokról külön szólt, mivel ezek nyitását részlegesen lehetővé tették.

"Hatósági eljárás vár azokra, akik 8 héten át több mint 100 vendéget várnak. Fürdővíz-használati engedély megszerzése ennek a célja. Magyarország vízminőség szempontjából nagyon kedvező helyzetben van, jó vagy kiváló évek óta. Ezt követi egy fürdőhely-kijelölési eljárás: a jegyző a társhatóságokat bevonva ellenőrzést tart, hogy megvannak-e a higiénés feltételek. Ezeket az előírásokat mindig be kell tartani, de most még inkább" - fogalmazott.

Kérte,

a fürdőzés során tartsunk kellő távolságot, inkább ússzunk,

és bár kölcsönözhetünk strandeszközöket, próbáljuk a sport és a napsütés lehetőségeit kihasználni inkább.

Egy főre 4 négyzetméternyi vízfelületnek kell jutnia. A parton is be kell tartani a védőtávolságot, itt 16 négyzetméter jusson egy főre!

A zárt öltözők használhatók, a zárt téri medencék nem - szögezte le.

A beléptetéshez használt karórákat minden használat után fertőtleníteni kell.

Az öltözők, zuhanyzók fertőtlenítésére óránként sor kell, hogy kerüljön, ugyanígy a fogantyúk, vécélehúzók, strandkorlátok esetében is, utóbbiaknál akár 20-30 percenként is.

"A fürdőzőktől kérjük a személyi higiénia betartását, a beteg ember ráadásul ne menjen sehová, pláne ne strandra. Bőrbetegséggel szintén nem megyünk közfürdőbe. Az elő- és utózuhanyozás is kötelező" - mondta.

A strandüzemeltetőktől kérte, hogy a tavaszi vízüzemek megnyitásakor különlegesen is alaposan tisztítsák, öblítsék át a rendszereket a "felső határértékhez közeli koncentrációval".

A zárt téri egyéb létesítmények sem használhatók, ilyen például a szauna.

Kiss Róbert ügyeleti központi munkatárs elmondta, hatályba lépett az a szabály, hogy

agrárérdekből importálható munkaerő.

Feltétele, hogy a munkáltató 48 órával a beléptetés előtt a nagylaki és záhonyi határnál lejelenti a munkavégző adatait és érkezését. A munkavégző egészségügyi vizsgálaton esik át. Az érkező 14 napra "munkahelyi karanténba" kerül. A Magyarországról történő kilépést ugyanígy be kell előre jelenteni.

Megkezdték a munkát az intézményparancsnokok a 200 fősnél nagyobb idősotthonokban - mondta még.

Az érvényben lévő hatósági házi karanténok száma 10 956, az elmúlt napon 29 magatartásszegés volt.

Vidéken élénken ellenőrzik a védőtávolság megtartását és a védőeszközök szabályszerű viselését.

331-re emelkedett a járványügyi büntetőeljárások száma, a rémhírterjesztéses esetek száma továbbra is 83.

Határok: Rajkán, Tompán, Ártándon és Csengersimán, valamint Csanádpalotán vannak nehézségek. Röszkén is várni kell.

Kérdések

- Az időseknél több, szokatlan tünetekről is hallani. Mikre kell figyelni?

- Előfordulhat, hogy az ismert tünetektől eltérő jelek bukkannak fel, amelyek teljesen atipikusak, fáradtság, gyengeség, torokkaparás, száraz köhécselés, mintha allergiások lennénk. De ez minden korosztályban lehetséges, attól függ, ki milyen immunállapotban van.

- Alapos indok-e, ha egy elvált ember kapcsolattartás céljából találkozik a gyerekével?

- Igen, szabad ilyet.

- Magyarországon van-e kórházban koronavírusos gyermek?

- Igen, kettő, egyik sem lélegeztetőgépen. Kielégítő az állapotuk.

- Vidéken kinyitottak a konditermek. Mik az ajánlások?

- A sportra nagy szükségünk van, immunerősítő, kedvjavító. A kontaktusokat minimalizálni kell, az egy idejű befogadóképességről jó, ha rendelkeznek. Természetesen a fürdők és kiegészítő helyiségek használata szükséges. Ezek időben elkülönített használatát javasoljuk, két igénybe vevő között takarítást ajánlunk. Ha más nincs, egyszerű hipós vízzel az eszközöket is takarítani kell.

- Piacok, csarnokok nem alkalmasak a távolságok megtartására. Mi lesz?

- Ez az a terület, amelyen feltétlen együttműködésre számítunk. Ezek nagy terek, nagy légtérrel. Ha nem állunk szorosan egymás mögé, akkor kellő fegyelemmel betarthatók a szabályok. Aki igénybe veszi a piacokat, reméljük, hogy betartja a szabályokat. A maszk használata megfontolandó.

- Egy idős emberhez mentőt kellett hívni, mert nem tudta kiváltani a tiltott időben a gyógyszerét. Nem kellene rugalmasság a 9-12 órás idősávban?

- A sürgős eset mindig sürgős, a gyógyszerész el tudja dönteni, hogy valaki rászorul-e a kiszolgálásra.

- Változott-e a tesztelési protokoll?

- Nem. Az eljárásrend ugyanaz, mint volt. Nem esik ki a rendszerből olyan személy, akiről ne fednénk fel a pozitivitását.

