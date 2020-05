Elsietettnek tartja a lazításokat több balatoni település

A kormány korlátozó intézkedéseinek feloldásával a Balaton-part megszabadul a kordonok szorító öleléséből – idézi a Hirbalaton.hu a Sonline.hu cikkét. Az önkormányzatok a hétvégékre kapták meg a korlátozáshoz szükséges jogosítványokat, s ezzel szinte az összes helyhatóság élt.

Balatonboglár a négyből három hétvégén zárta le a település kedvelt helyszíneit. Mészáros Miklós polgármester azt mondta, ezen a hétvégén már szabadon látogathatóak lesznek a közterületek. A helyiek és

az ide látogató nem Pest megyéből érkező vendégek

használhatják a parkolókat, sétálhatnak a parton, az ott lévő sporteszközöket, pályákat is igénybe vehetik. Már nincs lezárva a Várdomb környéke, a bobpálya, a Szent Erzsébet park, a Gömbkilátó sem.

Már látogathatóak a balatonfenyvesi közterületek is. Mint Lombár Gábor polgármester fogalmazott, tudomásul vették a kormánydöntést és oldottak. Ugyanakkor jelezte, korainak tartja a lazítást, mert „még bármi lehetséges”, a Balaton térségében élő sok idős ember számára pedig veszélyforrást jelnet a turizmus.

Balatonszárszói polgármestere arról számolt be, hogy eddig nem volt nagy mozgás a településén. „Akik el is jöttek a nyaralóikba, fegyelmezetten viselkedtek és az ingatlanon belül maradtak” – fogalmazott Fekete János. Tájékoztatása szerint a szabadstrandról és a játszóterekről bevették a kordonokat, de a központi strand még nem nyit ki, mivel ott fejlesztések zajlanak. Véleménye szerint

még két hetet várni kellett volna a koronavírus-járvány miatti korlátozások feloldásával.

Aggódva szemléli az eseményeket Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere is. Ő arról számolt be a megyei hírportálnak, hogy megélénkült a forgalom a főváros és Zamárdi között. Ráadásul mint mondta, a rendőrségnek nincs kapacítása ellenőrizni mindenkit, és „félő hogy a járvány be fog robbanni a Balaton környékén”.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Varga György