Ellopták az ukránok hadifejlesztését az oroszok, félelmetes fegyvert alkottak

Az ötlet az ukránoktól származik, akik korábban már a fronton is bevetették azt a drónjukat, amelyik az ellenséges állások fölött repülve égő termittel (vas-oxid és alumínium por keveréke, rendkívül hevesen ég) locsolja be azokat. A lángszórórós drón rettenetes pusztításra képes.

Az oroszok is hasonló repülő robotot készítettek, de új feladatot szánnak a szerkezetnek. Az ellenséges drónokat kell levadásznia úgy, hogy föléjük repülve tűznyalábot lövell ki rájuk.

⚡️??Testing a Russian drone with a flamethrower.



According to the developers, the machine will be used to destroy Ukrainian drones - hovering over them and spraying them with burning gasoline. pic.twitter.com/gJGIPgnXFf