Megjött a diagnózis Szalai Ádámról

"Köszönöm a rengeteg üzenetet, jól vagyok!" - ezt üzente még az éjjel Szalai Ádám a közösségi oldalán.

Ahogy az Infostarton az elsők között beszámoltunk a Hollandia-Magyarország Nemzetek Ligája mérkőzés a találkozó 10 perc táján félbeszakadt. Annyit lehetett látni, hogy valaki rosszul lesz a magyarok kispadjánál. Félelmetes volt látni, hogy egy embernek rángatózik a lába, a stábtagok körül állják, miközben érkezett az orvosi segítség.

Pár perccel később derült ki, hogy a sokszoros magyar válogatottról, Szalai Ádámról van szó. Akkor még nem lehetett tudni, hogy mekkora a baj, néhány magyar focistának láthatóan könnybe lábadt a szeme.

Mostanra kiderült, hogy talán nem történt olyan rossz dolog, mint ami felsejlett.

Stabilizálták az állapotát, majd kórházba szállították. Voltak olyan hírek, hogy újra kellett éleszteni, de ezt nem erősítették meg.

Az nb1.hu idézi Marco Rossi szövetségi kapitány. Eszerint "Ádám eszméleténél van, tud beszélni, semmiféle veszélyhelyzet nem áll fent. A legjobbat kívánjuk számára. Teljesen rendben volt egészségügyileg egész nap, teljesen váratlan volt az egész. A játékvezetők megkérdezték, hogy szeretnénk-e folytatni, mondtam a srácoknak, hogy nem én játszom, a ti döntésetek.

Tartottak egy kupaktanácsot, nem akarták kihasználni a szörnyű helyzetet.

Amikor úgy döntöttek, hogy folytatjuk, rögtön jött a büntető és ezt követően a mérkőzés nehezebbre fordult."

A csapatkapitány, Szoboszlai Dominik arról beszélt, hogy "nem kívánom senkinek, lejátszódott bennem ugyanaz, ami Barninál. Végignéztem az egészet, mert pont kinéztem a kispadra. Érte is csináltuk, csak érte, mert tett annyit minden egyes játékosért, hogy megérdemelje: küzdjünk a pályán. El tudom fogadni azt, hogy benne volt a fejekben, ami történt. Volt egy kis diskurzus közöttünk, hogy tudjuk-e folytatni, mindenki azt mondta, érte folytassuk. Sajnos ez most nem volt elég.”

A mérkőzés furcsaság a volt, hogy a negyedórás szünet alatt visszanéztek egy esetet, amely közvetlenül a magyar focilegenda esete előtt történt a pályán. A magyar játékos, Nikitscher Tamás kezezése miatt tizenegyest ítélt a játékvezető, amit Wout Weghorst gólra váltott. A csatár látványosan ünnepelt, ami kiütötte a biztosítékot a szurkolóknál – a holland drukkerek nem győznek elnézést kérni a közösségi médiában.

On behalf of the whole Dutch country except Weghorst: we apologize. Weghorst is a complete and utter total idiot.