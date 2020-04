Rémálomszerű problémákkal szembesülnek a balatoniak

Közterületeket zártak le, elkerülendő a csoportosulásokat, de a horgászatot is megtiltották a település bizonyos részein, miután az is egy olyan tevékenység, amely vonzza a nézelődőket – ismertette az InfoRádiónak Lombár Gábor, Balatonfenyves polgármestere, aki szerint a meghozott lépések jó fogadtatásra leltek a helyiek részéről, kiváló volt a közreműködés, és semmifajta kellemetlenkedés ezekkel kapcsolatban ez idáig nem volt.

A budapesti és más magyarországi nagyvárosok nyakalótulajdonosainak a nagy számú feltűnése – kora tavaszól egészen késő őszig – Balatonfenyvesen is teljesen elfogadható és jó egy normális időszakban, hiszen az érintettek szintén az idősebb generáció tagjai – jegyezte meg a településvezető. A mostani veszélyhelyzetben azonban mérlegelniük kellene, hogy a helyi egészségügyi és szociális ellátórendszer nem olyan minőségű és gyors reagálású, mint mondjuk a fővárosban. Ezért,

ha vigyázni akarnak magukra és a balatonfenyvesiekre, akkor maradjanak otthon

– fogalmazott Lombár Gábor, és ez egybecseng a kormánykommunikációval. Úgy véli továbbá, a lakhelyelhagyási korlátozásoknak pont ezt a célt kellene szolgálniuk, és

nem is érti, hogy miért is nincs ennek komolyabb kontrollja.

Veszélyes következmények

A polgármester arra is kitért, nemcsak Fenyves, hanem általában a Balaton-parti települések elsősorban a turizmusból élnek, más iparáguk nincsen, ezért nagyon érzékenyen érintene mindenkit, ha elmaradna az üdülési szezon. És bár annak szurkol, hogy ne így legyen, erős fenntartásai vannak azzal kapcsolatban, hogy ha nem cseng le teljesen a vírushelyzet, azt vajon hogyan fogják tudni kezelni, emlékeztetve, a nyári idényben mintegy tízszer több, csaknem 20 ezer ember szokott megfordulni az üdülőhelyen, mint amennyi az állandó lakosok száma, attól pedig – a kontroll hiánya miatt – „Isten ments, hogy felüsse a fejét bármifajta probléma”.

Balatonfenyves vezetője arról már tájékozódni kezdett, hogy honnan és mennyiért lehet beszerezni fertőtlenítőszert adagoló automatákat, de mint mondta,

a maszk és gumikesztyű a strandokon nem tűnik életszerűnek.

A meghozandó korlátozásokat és lazításokat csakis az érintettekkel együttműködve, az üzletekkel, a vendéglátóhelyekkel és magukkal a nyaralókkal közösen tudják majd megvalósítani – emelte ki Lombár Gábor, hozzátéve: az, hogy minden büfé mellé embert állítson, hogy lecentizzék a sorban állók közötti távolságot, az kivitelezhetetlen. A félelme is innen táplálkozik, hogy vajon mi lesz azokon a helyeken, ahol nagy tömegben jelennek meg emberek.

Az interjúban az is elhangzott, Balatonfenyvest is nagyon komolyan érinti, hogy a mostani átmeneti időszakban nem képesek minden adót beszedni, és amit mégis, az sem feltétlenül hozzájuk kerül, hanem a központi költségvetésbe. Lombár Gábor, mint a Balatoni Szövetség elnöke szándékozik is ezt jelezni fogja az illetékesek felé, kormányzati szinten. Tekintettel arra, hogy ahogyan körbekérdezte a kollégákat, 10 és 40 százalék között van, az összköltségtevére vetítve az az összeg, ami kiesik a különféle adóelvonások és hozzájárulások okán, ami nagyon sok pénz. Meglátása szerint,

sajnos lesznek olyan települések, ahol ez a fejlesztések rovására fog menni.

Mindazonáltal a vendéglátó- és szálláshelyekkel kapcsolatban bizakodóan nyilatkozott a polgármester, hogy képesek lesznek átvészelni a mostani helyzetet.

A nagyobb félelme az alkalmazotti körre irányul,

miután sokan lesznek, akik nem fognak tudni visszamenni külföldre dolgozni, és máshol sem lesznek képesek elhelyezkedni Magyarországon. És ez az a kör, amelynek elsőként fog elfogyni a tartaléka, akkor pedig valamiféle szolidaritási alapból kellene támogatni a bajba jutott embereket, amire nem biztos, hogy képesek lesznek még a nagyobb települések sem.

Nyitókép: MTI/Varga György