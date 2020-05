Anyák napi akció: szerezz Windows 10-et teljesen ingyen! (x)

Egyre több ember kezd el otthonról dolgozni, vagy teszi továbbra is, miközben a vírus globálisan tombol, ezzel újradefiniálva a normális szó jelentését. A távmunka nagyon csábító lehet, de rengeteg nehézség és probléma is társul mellé, mint a produktivitás fenntartása vagy az időnk megfelelő beosztása a monitor előtt ülve.

Az egyik legegyszerűbb döntés nagyon sok ember számára egy kis befektetés kiváló minőségű szoftverekbe, mint a Windows és Office, amelyeket a Microsoft fejleszt.

Sok cég és óriásvállalat megköveteli ezeknek a Microsoft-termékeknek a használatát, de ha eddig te nem rendelkeztél velük, és úgy érzed kimaradtál valamiből, akkor itt az ideje, hogy kitöltsd ezt az űrt a digitális életedben.

Az anyák napi promóció a Keysworlds-ön jelenleg is zajlik. Anyák napján minden minden termék hihetetlen áron elérhető. Vásárold meg a Microsoft Office 2019-et mindössze 11 650 forintért. Ráadásul a hatalmas leárazás keretében, ha Office 2019-et vagy Office 2016-ot vásárolsz, ingyen kapsz mellé egy Windows 10 licencet is. Vásárold meg most, és élvezd az Office és a Windows minden előnyét.

Egyet fizet, kettőt kap: Office mellé Windows 10 teljesen ingyen

Windows 10 OS: 38% kedvezménnyel

Ha elégedett vagy a jelenlegi Windows-rendszereddel, akkor csodálkozva nézhetsz, hogy miért is kellene frissítened a legújabbra. Az ok az, hogy a Windows 10 az eddigi legstabilabb és legbiztonságosabb Windows, ami valaha megjelent. Rengeteg újítást is tartalmaz, mint a Microsoft Edge böngésző vagy Cortana, a digitális asszisztens, amelyek miatt a számítógépedet még erősebbnek érezheted. Vásárolj Windows 10-et a legjobb áron, és használd az XOFF38 kuponkódot az extra 38% kedvezményért:

Windows 10 Professional – 3050 forint

Windows 10 Home – 3300 forint

Windows 10 Pro Professional (2 PC) – 5050 forint

Minden Microsoft Office féláron!

Már 1,2 milliárd ember használja az Office programcsomagot. A Microsoft egy széleskörű eszköztárat és szolgáltatáscsomagot biztosít, amellyel bárhonnan dolgozhatsz. Az életedet és a munkádat is könnyebbé teszi. Ha felhasználod az XOFF50 kuponkódot, akkor 50% extra kedvezményt kapsz minden Office-termék után:

Office 2016 home and business for mac – 10 550 forint

Office 2019 home and business for mac – 16 750 forint

Microsoft Office 2016 Home and Student - 1 User – 6 650 forint

Microsoft Office 2019 Home and Student - 1 User – 12 750 forint

Microsoft Office 2019 Professional Plus - 5 PCs – 26 450 forint

Microsoft Office 2016 Professional Plus - 5 PCs – 18 150 forint

Az anyák napi promóciós oldalon minden akciós szoftvert megtalálhatsz: Keysworlds – Anyák napi promóció

Könnyű vásárlás, gyors fizetés

A Keysworlds kiváló szolgáltatást és dedikált automata rendszert működtet, hogy a vásárlóknak garantálják a 100%-os elégedettséget! A vásárolt szoftverkulcshoz tartozó feloldó kódot egy percen belül megkapjátok e-mailben. A számotokra legegyszerűbb módon fizethettek, ugyanis PayPal, banki átutalás, hitel- és bankkártyás fizetési lehetőségek közül választhattok, és ha bármilyen problémába ütköztök, akkor a 24/7-es ügyfélszolgálat (service@keysworlds.com) szinte azonnal megoldja azt.

(x)