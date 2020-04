A bértámogatást nevezte a munkahelyvédelmi akcióterv legfontosabb elemének az innovációs tárca államtitkára - a nap hírei

A bértámogatást nevezte a munkahelyvédelmi akcióterv legfontosabb elemének az innovációs tárca államtitkára. Schanda Tamás az operatív törzs tájékoztatóján megismételte: kormányzati támogatást kapnak azok a cégek, amelyek vállalják, hogy nem bocsátanak el munkavállalókat. A rövidített munkaidő alatt a dolgozóknak 3 hónapig az állam fizeti a kieső bérük 70 százalékát. Hozzátette: támogatást kapnak a kutatók és mérnökök is, emellett az őket foglalkoztató cégek munkahelymegtartó hitelt vehetnek fel. Az államtitkár hangsúlyozta: az állásukat elvesztők 3 hónapon belül munkát kapnak majd, akár az államtól is.

A járvány miatt hozott védelmi intézkedések nagy részének fenntartására számít a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely az InfoRádió Aréna című műsorában hangsúlyozta: vigyázni kell, hogy az enyhítések ne járjanak a fertőzések számának ugrásszerű növekedésével. A kormány szerdán határoz a koronavírus elleni védekezés következő szakaszának intézkedéseiről. Azt is közölte: a kormány a járványügyi vészhelyzet után is fenn akarja tartani a multinacionális kiskereskedelmi láncok különadóját, a többi különadót azonban kivezetik A miniszter beszélt arról is, hogy a Pénzügyminisztérium május 19-ig benyújtja a parlamentnek a jövő évi költségvetés tervezetét, amelyet nyáron el is fogadhat az Országgyűlés.

Magyarországon 291-re emelkedett a koronavírus halálos áldozatainak a száma - erősítette meg az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján közölte: újabb 11 idős krónikus beteg halt bele fertőzésbe; a kórokozót 2649 embernél igazolták, miközben 516-an már meggyógyultak. A tisztifőorvos elmondta: levélben fordult azokhoz, akik korábban a betegség súlyos tüneteit mutatták, de már meggyógyultak, vérplazmájukat a fertőzöttek gyógyításában használnák fel. Müller Cecília a parlament népjóléti bizottságában arról beszélt, hogy elhúzódó koronavírus-járványra számít. Hozzátette: zárlatot rendelt el a tatabányai kórházban, miután ott 53 fertőzött volt hétfő késő este. A kórházban dolgozott 41 évesen elhunyt beteghordozó ügyében szak-főorvosi vizsgálatot rendel el.

Vérplazma adására kérik a koronavírus-fertőzésen átesett, gyógyult betegeket a tisztifőorvoson kívül más szakemberek is. Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese elmondta, hogy 1 donortól levett plazmából 3 vérkészítményt állítanak elő, ez a jelenlegi protokoll alapján 1 beteg terápiás dózisát jelenti. Vályi-Nagy István, a Dél-pesti Centrumkórház Infektológiai Intézetének főigazgatója arról beszélt, hogy a koronavirusplazma.hu oldalon tájékoztatnak a lehetőségről t. Hozzátette: a terápiát már alkalmazzák egy betegen, akinek a kezelése ígéretes.

Országos szűrővizsgálat-sorozatba kezd pénteken a 4 magyarországi orvosképző egyetem - jelentette be a Semmelweis Egyetem rektora, a klinikai járványelemző munkacsoport vezetője. Merkely Béla elmondta: reprezentatív minta alapján csaknem 18 ezer ember bevonásával tartanak átfogó vizsgálatot, melyek célja, hogy pontos képet kapjanak a járvány kiterjedéséről és a koronavírussal fertőzöttek valós számáról. A tesztelésen a KSH által kiválasztottak vesznek majd részt 14 év felett.

Nem változtatott a jegybanki alapkamat 0,9 százalékos szintjén a monetáris tanács, és a kamatfolyosót is változatlanul hagyta. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. A jegybanki alapkamat négy éve 0,9 százalékon áll. Az MNB közleménye szerint kiemelt feladattá vált a koronavírus okozta negatív reálgazdasági és pénzpiaci következmények tompítása, illetve a gazdaság újraindításának megalapozása. A Monetáris Tanács az állampapír-és jelzáloglevél vásárlási programot május 4-én indítja.

Egyre több ország dönt Európában a koronavírus járvány miatt bevezetett korlátozások enyhítésének időpontjáról. Franciaországban május 11-től enyhít a korlátozásokon a kormány. Spanyolország június végéig enyhít fokozatosan a járványügyi óvintézkedéseken. Portugália nem hosszabbítja meg a május 2-án véget érő egészségügyi vészhelyzetet, a feloldás menetrendje még a héten ismert lesz. Görögország május 4-től oldja fel a szigorításokat. Az már korábban ismert volt, hogy Olaszországban az enyhítések egyelőre kizárólag a gépgyártást érintik. Közben Csehországban május 17-ig meghosszabbították a szükségállapotot.

Elmarad a Karlovy Vary nemzetközi filmfesztivál. A nyugat-csehországi fürdőváros önkormányzata nem fogadta el, hogy a szervezők a koronavírus-járvány miatt júliusról augusztusra halasszák a nagy múltú seregszemlét. Értesülések szerint az 55. Karlovy Vary szemlét az egész országra kiterjedő filmbemutató-sorozat formájában rendezik majd meg.