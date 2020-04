MSZP-elnök: ha már a szakma szerint is kell a maszk, ne álljon a raktárakban!

Az MSZP elnöke szerint több tonnányi koronavírus-járvány elleni védőfelszerelés áll felhasználatlanul magánraktárban Magyarországon. Tóth Bertalan az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta: ezért arra szólították fel a kormányt, hogy ezeket az eszközöket haladéktalanul juttassák el a kórházaknak, a szociális intézményeknek és az embereknek.

"Ez az elsődleges javaslatunk. Láttam Jakab Ferencnek, a járványügyi kutatócsoport vezetőjének a bejelentését, aki azt mondta, megváltozott a szakmai vélemény a maszkviselésről, ami igenis ajánlott, tehát csökkenti a fertőzés lehetőségét" - idézte fel, hozzátéve, Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter maga közölte, hogy 70 millió maszk jött eddig és 70 milliót vár még az ország.

Megjegyezte, a helyzet orvoslását az ellenzékű vezetésű városok már megkezdték: Miskolc, Szombathely és Pécs saját forrásból szerez be az állampolgároknak maszkot.

"Ne kelljen olyan fotókat látni, mintha egy háziorvos szemeteszsákba csomagolná magát!"

- mondta. Személyes élménye volt, amikor Pécsett vett részt élelmiszerosztásban, hogy az egyik rászoruló kenyeres zacskót húzott a kezére, mert nem kapott védőkesztyűt, hiába van ebből is több millió.

Úgy látja, az ellenzéki vezetésű önkormányzatok a rendkívüli helyzetben is igyekeznek mindenkit - még az adott helységben ellenzékben lévő képviselőket is - bevonni a döntéshozatalba, még úgy is, hogy a polgármestereknek ez most nem kötelező, és "hoznak olyan intézkedéseket is, amelyeket a kormány dolga volna meghozni, gondolok itt például a tesztelésre" - tette hozzá Tóth Bertalan.

Az MSZP elnöke szerint a Kurzarbeit, vagyis az állami bértámogatás rendszere alkalmas a munkahelyek megmentésére, de csak olyan mértékben és módon, ahogy azt például Németországban vagy Ausztriában is alkalmazzák; a magyar kormány viszont kevés támogatást ad a munkáltatóknak, emiatt pedig ezrek veszítik el a munkahelyüket.

"Más országokban a bérek 70-90 százalékát is átvállalja az állam a költségvetésből, Magyarországon ez az arány 35 százalék" - utalt arra, hogy a hazai gazdaságvédelmi intézkedés alapján a 15-50 százalékban kieső munkaidőt fedező bér 70 százalékának átvállalásáról van szó.

A magyarországi megvalósítást kevesellve rámutatott: szerdánkét, Magyarországon működő multi is nagyarányú létszámleépítést jelentett be.

Tóth Bertalan szerint a 3 hónapos álláskeresési támogatás összege itthon nagyon alacsony.

"Nem azért kerülnek utcára emberek, mert nem akarnak dolgozni, és ha munkát akarnának találni, nem tudnak, mert mindenütt leépítés van, miközben viszont a családot el kell tartani" - ecsetelte.

Szerinte az látható, hogy

a kormány "haditerveket gyárt", a miniszterelnök pedig "szkafanderben portyázik", és nem az embereket nézi,

akár a munkanélkülieket, akár a kórházból kitetteket.

"Nyilván nagyon szigorú tervezésre van szükség, de a nyilvánosság és a teljes körű, hiteles, őszinte tájékoztatás hihetetlenül fontos" - mondta Tóth Bertalan, aki szerint ezzel szemben a kormány értelmezhetetlen és veszélyes törvényjavaslatokkal áll elő.

A teljes beszélgetés alább meghallgatható.

Tóth Bertalan - 1. rész

Tóth Bertalan - 2. rész

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba