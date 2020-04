Látványos változás a posták mindennapjaiban

A koronavírus-járvány miatt látványosan megnőtt az internetes rendelések száma világszerte, az Egyesült Államokban például március közepén 91 százalékkal emelkedett a fogyasztási cikkek online forgalma. Nincs ez másképp a Magyar Posta esetében sem, jóval több csomagot szállítanak ki, a levélfeldolgozás azonban – az időszakra jellemző – átlag alatt van minimálisan a napi mennyiség – írja a Növekedés.hu.

A meghozott óvintézkedések miatt a postahivatalok élete, napirendje is átalakult, mivel az emberek az üzletek 3 órás zárásához igazodva próbálják intézni a postaügyeiket. De a fizetési szokások is átalakultak; sokkal többen hajlandóak fizetni előre online, és a kézbesítés is nagyobb sikerrel jár, hiszen a rendelők jellemzően az otthonaikban vannak.

Láthatóan az emberek nagy része az online elérhető szolgáltatásokat most jobban igénybe veszi. A járvány miatt a nyitvatartási idők is megváltoztak. Hétköznap egységesen 18 órakor bezárnak a hosszabban nyitva tartó posták. Csak három hely számít kivételnek: a 62-es (VI. kerület Teréz krt. 51.), a 72-es (VIII. kerület Baross tér 11/c) és a 112-es számú hivatal (XI. kerület Fehérvári út 9-11.).

Fontos tudni azt is, hogy a postákra nem vonatkozik a délután 3 órás zárás, ahogy a nyugdíjasok 9-12 óra közötti vásárlására vonatkozó szabály sem.

Nyitókép: MTI Fotó: Balázs Attila