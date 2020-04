Kiállnak a menesztett OORI-főigazgató mellett a dolgozók

Kovács Gábor, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgatója vezeti hétfőtől megbízott főigazgatóként az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetet (OORI).

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleményben jelezte, hogy a két intézménynek kiemelt szerepe lesz, amikor a koronavírus-járvány tömegessé válik Magyarországon. A Korányiban már most is nagy számban kezelnek súlyos koronavírus-fertőzött betegeket. Az OORI új épületének infrastruktúrája is teljes körűen alkalmas arra, hogy súlyos, invazív gépi lélegeztetést igénylő koronavírusos betegeket ellásson több mint 200 ágyon. További lélegeztetési egységek biztosíthatók még az intézet régebbi épületében is kis átalakítással.

A tárca szerint a biztonságos ellátásra való megfelelő mértékű felkészüléshez komoly erőfeszítésekre van még szükség a Rehabilitációs Intézetben. Megkezdődtek az intézeten belüli kapacitás-átcsoportosítások és az előkészületek a fertőzött betegek fogadására, megtörtént az ellátó személyzet beosztása, átcsoportosítása.

A Rehabilitációs Intézetben az átállás alatt is folyamatosan és zökkenőmentesen zajlik a 146 rehabilitáció alatt álló beteg ellátása.

A rehabilitációs programokért felelős orvosok véleményezték, hogy az intézetben jelenleg rehabilitáció alatt álló betegek közül kik bocsáthatók haza – közölte a minisztérium.

Az OORI előző főigazgatójának, Cserháti Péternek a megbízatását vasárnap szüntette meg Kásler Miklós miniszter. A hivatalos indoklás szerint a járványügyi veszélyhelyzetben Cserháti Péter nem teljesítette az operatív törzs által jóváhagyott, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) koronavírus-járvánnyal kapcsolatos utasításait a felkészülésre.

"Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetnek április 15-re biztosítania kellett volna az új koronavírussal megfertőződött betegek számára több mint kétszáz ágyat, ebből április 10-én még egyetlen ágy sem volt erre a célra az OORI-ben, és április 16-ra az előírt tizedét sem ígérte a főigazgató az utasításban szereplő ágyszámmal szemben. Az intézetben ellátott rehabilitációs betegek áthelyezéséről nem gondoskodott" – közölte az Emmi még vasárnap.

Kiállás Cserháti Péter mellett

Az intézet előtt hétfőn spontán szimpátiatüntetést tartottak a dolgozók a főigazgató mellett. A Muon videója szerint hosszan tapsoltak Cserháti Péternek, aki meghatódott a gesztuson, majd énekeltek is neki. Szakorvosként tovább dolgozhat az OORI-ban.

A dolgozók nyílt levélben fordultak Orbán Viktor miniszterelnökhöz és Pintér Sándor belügyminiszterhez, azt kérve, hogy bírálják felül Kásler Miklós döntését, mert „az igazságtalan, alaptalan és alapjaiban rendíti meg intézetünk biztonságos működését”. Az Indexen megjelent levélben azt írják: a menesztés indoklásában leírt állításokat pedig a leghatározottabban visszautasítják, Cserháti Péter vezetésével az intézet a járvány magyarországi megjelenése óta heroikus küzdelmet folytatott.

"Kásler Miklós miniszter úr legutolsó április 7-én kelt levelének, valamint az április 10-én elfogadott ütemtervnek megfelelően 233 ágyat szabadítunk fel 2020 április 15-re. A főépület kiürítése jelenleg is zajlik, az elmúlt egy hétben – munka, pihenő és ünnepnapokon is dolgozva – kialakításra kerültek a betegutak, zónák és a személyzet beosztása.Összegezve eddig is készen álltunk, és most is készen állunk, hogy a hozzánk érkező betegeket fogadjuk és megfelelő szinten ellássuk" - írják.

Cserháti Péter 2014 decemberében a rehabilitációs szakellátás fejlesztéséért felelős miniszteri biztosi kinevezést kapott, majd 2016-tól 2019 májusáig ő felelta fővárosi ellátórendszer átszervezéséért is.

Nyitókép: Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár és Cserhát Péter, az intézmény most felmentett főigazgatója egy 2019-es rendezvényen Fotó: MTI/Illyés Tibor