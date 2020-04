Most már vonaton is érkeznek egészségügyi felszerelések

Öt repülőgép több mint ötmillió maszkot, húszezer tesztet és ötezer pár kesztyűt szállított Magyarországra az egészségügyi ellátórendszerben dolgozóknak a koronavírus-járvány elleni védekezéshez pénteken és szombaton - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebook-oldalán.

Az egészségügyi eszközöket érkezését biztosító, Kína és Magyarország közötti légihídon érkező kínai szállítmányokhoz szombaton egy koreai is csatlakozott. A repülőgépek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren landoltak. Azt is írta: ahogy emelkedik a koronavírussal fertőzöttek száma, úgy nő a terhelés az egészségügyi ellátórendszeren is.

Kínából pedig egy tehervonat érkezett a Rail Cargo Terminal - BILK Zrt. fővárosi székhelyére szombaton. A koronavírus-járvány miatt másfél hónapig nem közlekedtek tehervonatok a két ország között. A szerelvényen egyebek mellett a járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök is érkeztek.

