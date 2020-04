Már a dohányboltok sem jelentenek kivételt, de a helyi piacok igen

A csütörtök késő este megjelent kormányrendelet értelmében más üzletekhez hasonlóan a dohányboltoknak is be kell zárniuk délután három és reggel hat között. Eddig nem vonatkozott rájuk ez a korlátozás, az új rendeletben viszont már nincsenek benne a felsorolásban a trafikok, tehát be kell zárniuk délután 3-kor.

Így már csak az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet és az üzemanyag- töltőállomás lehet nyitva 15 óra után is.

A rendelet felhatalmazza a polgármestereket, hogy a kijárási korlátozás meghosszabbított időszaka alatt a kerületben illetve a településen működő piac nyitva tartásáról önállóan dönthessenek. Ugyanakkor ezekre nem vonatkozik az a szabály, hogy 9-12 óra közötti csak a 65 éven felüliek vásárolhatnak. A rendelet csak annyit ír elő, hogy

a piac nyitva tartása alatt kizárólagos látogatási idősávot kell az időseknek megállapítani.

Ebben a rendeletben szerepel a polgármesterek felhatalmazása is arra, hogy a kormányrendeletben foglaltaknál szigorúbb kijárási korlátozásokról döntsenek. Ezzel a települések vezetői közül sokan éltek is, erről ebben a cikkben olvashat bővebben.

Nyitókép: Rosta Tibor