Új kerékpártárolók egyre több helyen - térképpel

Kerékpárforgalmi létesítmények felújítására és B+R kerékpártárolók kivitelezésére írt ki közbeszerzési eljárást a Budapesti Közlekedési Központ tavaly. A nyertes ajánlattevővel 2019. július 28-án kötötték meg a kivitelezési szerződést. A helyszíni kivitelezési munkák 2019. október 7-én kezdődtek el. A 27 új B+R kerékpártároló 2020. január 24-étől használható. A bővítés előtt 36 helyszínen volt biztosítva összesen 1014 kerékpár számára a parkolás.

„A fenntartható közlekedés megvalósítását szolgáló fejlesztés ugyan Budapesten még gyerekcipőben jár a nyugat-európai példákhoz képest, de a Budapesti Közlekedési Központ mindent megtesz azért, hogy a városi közlekedésben a környezettudatos megoldásokat és a járműmegosztáson túl a kombinált utazást népszerűsítse” – hangsúlyozta a BKK vezérigazgatója. Varga Ivett hozzátette: a B+R mellett egy több mint 8 milliárd forintos kerékpáros fejlesztés is folyamatban van, és a Nagykörút kerékpárosbaráttá alakításán is dolgoznak a tervezők.

Karácsony Gergely főpolgármester a főváros döntéshozói és közlekedési szakemberei bevonásával a növekvő tendenciát mutató kerékpáros közlekedés feltételeinek gyors továbbfejlesztéséről döntött. Ha a későbbi tapasztalatok kedvezők lesznek, a Hungária körúton belüli városrészeken, a gépjárműforgalom érdemi korlátozása nélkül is kialakítható bringás főhálózat egy része a járvány után akár véglegessé is válhat.

Erről beszélt Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes is az InfoRádióban. Mint mondta, ha a lehetőségek engedik, Budapest vezetése a kerékpársávokat meghagyják a járvány elvonulta után is, ennek azonban feltétele, hogy az infrastruktúrát a kerékpárosok megfelelően kihasználják. Beszámolt arról is, hogy a Bartók Béla úton hamarosan befejezik a hiányzó biciklisáv felfestését.

Érezhetően többen bicikliznek a járvány és a tavaszi jó idő hatására – mondta az InfoRádiónak Nagy András, az óbudai Berguson Kft. tulajdonosa, aki fontos tanácsokat is adott.

