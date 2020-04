Élelmiszerbiztonsági kisokos online ételrendeléshez

Érdemes olyan helyről ételt rendelni, amelyet már régebbről is ismertünk, voltunk ott, vagy már korábban rendeltünk onnan házhoz, hiszen akkor ennek a vendéglátónak már jó gyakorlata van a házhoz szállításban - mondta az InfoRádiónak Tóth Dávid, a Nébih vendéglátás- és közétkeztetés-felügyeleti osztályának vezetője. Az is szempont lehet, hogy nagy forgalmú helyet válasszunk, ott több szakképzett dolgozó lehet, jobban pörögnek az ételek. Fontos az is, hogy a lakóhelyünkhöz közelről válasszunk éttermet, mert az élelmiszerbiztonsági kockázat nőhet a távolsággal.

Az is lényeges lehet, hogy olyan éttermet válasszunk, amely nem kínál erőn felüli választékot, vagyis az étlapján nem szerepeltet nagyon sokféle ételt, ezért nagyobb eséllyel lesz friss a termék - tette hozzá az osztályvezető.

"Most csak az alaposan, biztonságosan hőkezelt ételt érdemes választani"

- hangsúlyozta Tóth Dávid. Ez főleg a frissen sülteket és az egytál ételeket jelenti.

"Ami kockázatot jelenthet, és amit szerintem nem érdemes jelen helyzetben sem rendelni, a gyorsan romló, kockázatos ételek" - tette hozzá. Ezek közé sorolta a madártejet, a nyers tojást tartalmazó fogásokat - mint a tiramisu vagy a tatárbifsztek -, illetve a félig átsült sztékeket, egyéb ételeket. Emellett szerinte

érdemes kerülni a különféle majonézes salátákat és a tojásos ételeket.

"Alapvetően kerülni kellene a készpénzes fizetést, és ha lehetőség van rá, akkor kártyával vagy átutalással fizessünk" - hívta fel a figyelmet a szakember. A készpénzkímélő fizetést már számos élelmiszervállalkozó, étterem bevezette, meg is követeli ebben a helyzetben, amiről a legtöbben a honlapjukon, vagy hírlevelekben tájékoztatják a megrendelőket.

A Nébih tanácsa szerint az étel átvételekor érdemes megnézni a csomagolás épségét, hogy megsérült-e szállítás közben, nincs-e szemmel látható szennyeződés rajta.

Az étel hőfokát sem árt ellenőrizni: ha meleg ételt rendeltünk, akkor azt valóban melegen is adják át, ha pedig hideg gyümölcslevest, akkor azt viszont hűtve szállítsák ki. "Ha személyesen találkozunk az ételfutárral, érdemes megfigyelni a személyi higiéniáját, esetleg a szállító eszköz, doboz állapotát, és a fogyasztói tájékoztatást is azzal kapcsolatban, hogy az adott ételt újra kell-e hőkezelni, hűtve kell-e tárolni, a fogyaszthatósági időre, az allergéntartalomra felhívták-e a figyelmet, átadták-e az ezzel kapcsolatos tájékoztatót" - sorolta Tóth Dávid. Szavai szerint ezeket a csomagoláson, a számlán is fel lehet tüntetni, de szóban is átadható a tájékoztatás.

Panaszt jelezni az étterem felé is lehet jelezni, és a Nébih által üzemeltetett, 24 órában ingyenesen elérhető zöld számon, a 06-80-263244-es számon is.

