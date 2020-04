Futótűzként perzselhetnék fel Budapestet az új bringautak - van rá igény

A koronavírustól félve sokan hagyták ott a tömegközlekedést és váltottak kerékpárra az elmúlt hetekben. A fővárosban ösztönözték is ezt, hiszen a veszélyhelyzet kihirdetése után havi 100 forintra csökkentették a közbringarendszer használati díját.

A biciklizés az adatok szerint is egyre népszerűbb Budapesten – mondta az InfoRádiónak Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos.

"Ha a tavaly márciusi adatokat az idén márciusiakkal összevetjük, akkor egy csekély emelkedés idén márciusra megfigyelhető, de ha ahhoz viszonyítunk, hogy a közlekedés más eszközökön rendkívüli mértékben visszaesett, nagyon sokan otthon dolgoznak, akkor azt mondhatjuk, hogy

a kerékpáros közlekedés részaránya rendkívüli mértékben megugrott"

- fogalmazott.

Más világvárosokhoz hasonlóan Budapest is ideiglenes kerékpárutakat jelöl ki a járvány miatt - ezt a főpolgármesteri iroda kabinetfőnöke nyilatkozta az Indexnek.

Balogh Samu azt mondta: folyamatosan elemzik a kialakult közlekedési helyzetet, a biciklis hálózat gyors bővítését pedig e hónaptól tervezik. A Magyar Kerékpárosklub korábban javaslatot is tett az ideiglenes biciklisávok kijelölésére a főpolgármesternek - mondta az InfoRádiónak a Halász Áron, a kerékpárosklub elnökhelyettes-szóvivője.

"Ideiglenesen most például

az Üllői úton ki lehetne jelölni egy kerékpársávot,

és megteremtődne egy, már régóta hiányzó dél-pesti kapcsolat."

Emellett néhány már tervvel rendelkező kerékpáros beruházás gyorsított megvalósítását is szorgalmazzák.

"Olyan, városrészeket összekötő kerékpársávokra tettünk javaslatot, amelyeket ott lehetne hagyni utána, a kivitelezésnek pedig szinte holnap neki lehetne állni."

A kerékpárosklub elnökhelyettese és az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos is úgy látja, sokan rákaphatnak most a biciklizésre, és a járvány után ők a járvány után is így közlekednek majd. Révész Máriusz szerint ugyanakkor ehhez a kerékpáros infrastruktúra fejlesztését is folytatni kell.

Nyitókép: pecsma.hu