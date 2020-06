A home office sem győzi le a Bringázz a munkába! kampányt

A Magyar Kerékpárosklub idén rendhagyó módon hirdeti meg a Bringázz a munkába! kampányt, ennek a küldetése lesz ráadásul megismertetni az emberekkel a kerékpározás hét legfontosabb előnyét.

"A munkahelyek fele legalább bezárt, így nem tudtuk megcsinálni a klasszikus nyereményjátékot, amely során a munkába tekeréssel lehet nyerni. Helyette első körben egészségügyi és szociális dolgozóknak adtunk kerékpárokat a kampány szervezői és szponzorai segítségével, és most második körben fel kívánjuk hívni a figyelmet a kerékpározás előnyeire" – újságolta az InfoRádióban Halász Áron, a Magyar Kerékpárosklub elnökhelyettes-szóvivője.

A hét egyéni, társadalmi, környezeti előny

kerékpározva könnyebb másoktól távolságot tartani kerékpárral nem kell a dugóban ülni kerékpárral nem kell parkolóhelyet keresni a kerékpározás erősíti az immunrendszert a kerékpározás erősíti a szívet a kerékpározás jót tesz a városi levegőnek a kerékpározástól jobb kedvünk is lehet

A járvány felfutásakor a kerékpározás komoly részarány-növekedést könyvelhetett el a budapesti közlekedésben, kérdés, mi maradt a kezdeti lendületből az élet lassú visszaállásával.

"Van adat arról, hogy mennyivel kerékpároznak többen most, mint egy évvel ezelőtt. A karantén kezdetén a kerékpározás konstans maradt a tavalyi értékekhez képest, más járművek forgalma ellenben jelentősen visszaesett, ami azt jelentheti, hogy többen kerékpároznak idén. Kimozdulási lehetőség és megfelelő közlekedési forma is lett, amellyel a biztonságos védőtávolság megtartható, és egészségesebb is" – mondta Halász Áron.

Az ideiglenes budapesti kerékpársávok várható sorsára kitérve elmondta, bíznak benne, hogy megmaradhatnak, "például az Üllői úton és a Bartók Béla úton tömtek be olyan hiányosságokat, amelyek kerületek közötti kapcsolatokat teremtettek meg. Ferencváros, Józsefváros, Kispest felé már nagyon hiányzott az összeköttetés, Dél-Buda felé egy szakasz nagyon hiányzott, amit az is bizonyít, hogy a Bartók Béla úton már olyan kerékpárosforgalom van, mint a Kiskörúton" – érvelt. A Nagykörúton közben "teszt folyik", naponta 3000 kerékpározót mértek, de ez is nőhet az MK reményei szerint.

Nyitókép: BKK/Facebook