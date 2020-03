Fürjes Balázs levelet írt a fertőzésveszélyes repülőtéri állapotok miatt

Levélben kereste meg Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár Rolf Schnitzlert, a Budapest Airport vezérigazgatóját, hogy szüntesse meg a Liszt Ferenc repülőtéren kialakult fertőzésveszélyes állapotot.

Az Index olvasói korábban egy-másfél órás várakozási időről számoltak be, és több képet is küldtek a hosszú, tömött sorokról. A tavaly márciusához képest 90 százalékkal kisebb forgalmat bonyolító reptér rendőrei azzal indokolták a torlódást, hogy „lassan megy az ellenőrzés, túl sokan érkeztek a gépen”. A Dubajból érkező utasokat két és fél órás várakozás után kérték meg, hogy tartsanak egymástól egyméteres távolságot.

Fürjes Balázs jelezte, hogy tisztában van azzal, hogy az egészséggel kapcsolatos kérdőív miatt a hatóságok kisebb kapacitással, extra munkát végeznek, mégis a Budapest Airport felelőssége, hogy biztosítsa a megfelelő távolságot a sorban álló utasok között. Az államtitkár felkérte a reptér igazgatóját, hogy tegyen lépéseket a hasonló helyzetek megakadályozására

A reptérüzemeltető gyorsan reagált: a beérkező járatok utasainak a reptéri személyzet segít sorba rendeződni és megtartani a szükséges távolságot, és felgyorsítják az útlevél-ellenőrzési folyamatot is.

Kikerültek azok a padlómatricák és tájékoztató szövegek, amelyek felhívják az utasok figyelmét arra, hogy sorban állás közben tartsanak egymás közt 2 méteres távolságot. Az utasok a 2. terminál több részén is találkozhatnak a rövid, figyelemfelkeltő információs panelekkel és matricákkal.

A B utasmóló útlevélkezelő kapui előtt a kordonok elhelyezése is megváltozott: csak minden második sor van nyitva, ezáltal is biztosítva a várakozó utasok közötti szükséges távolság betartását. Az egy-egy járatról nagyobb létszámban érkező utasok sorainak hatékonyabb kezelésében terminál üzemeltetési munkatársak is segítenek, emellett a Budapest Airport hangosbemondón keresztül is felhívja az utasok figyelmét a biztonságos távolság betartására.

Nyitókép: Budapest Airport