Velkey György: nagyon sok múlik az egészségügy felkészítésében az utolsó napokon

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Velkey György szerint, köszönhetően az elmúlt években – döntően uniós, de nem kevés hazai forrásból – megvalósult fejlesztéseknek az egészségügyben,

sokkal jobb infrastruktúrával tud az ország nekivágni az előttünk álló időszaknak, mintha ezelőtt egy bő évtizeddel következett volna be a koronavírus-járvány.

Nagyon sok kórház megújult, számos jól felszerelt intenzív osztály áll rendelkezésre, ahogyan a szakembergárda is jobb állapotban van, mint korábban – emlékeztetett a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója –, de ez utóbbival problémák is mutatkoznak. Nagyon sokat számít, hogy sok fiatal itthon maradt az ösztöndíjrendszereknek és rezidensprogramoknak hála, valamint az ápolóképzés is „mintha elindult volna felfelé”, de azért látni kell, hogy még így is nagyon nagy a szakemberhiány az egészségügyben, ráadásul most az idősebb kollégáknak a „teljesen jogos” kivonásával az ellátórendszerből, kevesen vannak összességében a szakemberek – fogalmazott a Bethesda főigazgatója.

Velkey György a hazai eszközrendszerre kitérve megjegyezte, hogy az is jelentős mértékben megújult, de még sokfelé, különösen a fővárosban, lát lemaradást. Mindeközben, amikor a tömeges megbetegedések időszakát „várjuk”, az is látható – tette hozzá –, hogy nagyon sok információt dolgoz fel ebben a pillanatban is az egészségügyi irányítás, és a szükséges eszközök – védőfelszerelések és gépek – beszerzése rengeteg fronton folyamatban van. Elsősorban az intenzív ellátás felszereltségét kell javítani.

„Most nagyon sok fog múlni azon, hogy ezek az utolsó rákészülési napok mennyire lesznek sikeresek, és ahogy elindulnak a nehezebb napok, akkor az utánpótlás mennyire lesz folyamatos” - fejtette ki.

De bízhatunk abban, hogy

az egészségügy elfogadható, a kiindulási ponthoz képest a lehető legjobb vagy ahhoz közelítő állapotban fogja várni a járvány jelentette nagyon erős megpróbáltatást

– emelte ki.

A szakember azt is közölte: az életkoruk miatt veszélyeztetett egészségügyi személyzet pótlására központi, illetve helyi lehetőségek is rendelkezésre állnak. Minden intézménynek a maga lehetőséginek a kihasználásával és a saját korfájához igazított belső eljárásrenddel és intézkedésekkel kell reagálnia. Ahogyan az orvostanhallgatókra is számítanak, ezt szolgálja az a szervezett akció is, hogy az érintettek önkéntesnek jelentkezhetnek. „Nagy örömmel látom, hogy a mi kórházunkban is kifejezetten sok orvostanhallgató vesz ebben részt” – tette hozzá.

Nem a szalonnának és a bőséges kenyérevésnek van az ideje

Az InfoRádió Aréna című műsorában az is elhangzott, hogy nemcsak az egészségügyi ellátórendszertől, de az emberek egészségügyi állapotától is függ, hogy milyen kimenetele lesz a koronavírus-járványnak. Ugyanakkor úgy érzi, hogy erről kevés szó esik.

Velkey György szerint most különösen

fontos az immunrendszer erősítése, a megfelelő táplálkozás és a mozgás.

Fontosnak nevezte a vitaminellátást, hiszen egyébként is a tavasz eleji hiányos állapotban vagyunk, tehát ezek pótlása a lehetséges összes módon „borzasztóan fontos”. Ahogyan az is, hogy fizikailag jó állapotban legyünk önmagunkhoz képest. Ezért az otthon tartózkodó időseknek is nagyon ajánlott, hogy az életformájukba illesszenek bele megfelelő tornát, mert a fizikai állóképességünk fenntartása mindannyiunk számára nagyon fontos – emelte ki.

Nemcsak az időseknek, de az ő esetükben különösen.

Egy betegség kimenetelénél kiemelten fontos, hogy milyen a diétánk és milyen állapotban vagyunk, ismételte meg, sokan ugyanis otthon lesznek úgy, hogy a mozgásuk, még ha tornáznak is, összességében jóval kisebb lesz, mint volt.

„Nagyon vigyázzunk, hogy a testsúlyunkat tartsuk, ha túlságosan sok, akkor csökkentsük és egészségesen étkezzünk.” Tehát most nem a szalonnának és a bőséges kenyérevésnek van az ideje, hanem a fehérjéknek, a vitaminoknak és az egészséges életmódhoz illesztett ételeknek. Mert ha elkap bennünket a betegség, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy ilyen szempontból is milyen állapotból indulunk neki a küzdelemnek – intett óva a szakember.

Speciális tünetek?

Velkey György arról is beszélt, hogy összességében azt lehet mondani, az irodalmakat olvasva, a kezdeti magyar tapasztalatokat látva, hogy nagyon specifikus tünetei a koronavírusnak nincsenek. A hirtelen kezdődő magas láz elég jellemző tünet, de persze láztalan fertőzöttek is vannak. A száraz köhögés, a fejfájás és elesettség sem mondható specifikus tünetnek. Egyre gyakoribb azonban, hogy gyomorbélrendszeri tünetekkel, hányással, émelygéssel és hasmenéssel is jár a vírus. Így sajnos a

tünetek alapján nagyon nagy valószínűséggel nem lehet megállapítani,

hogy valakinek ez a betegsége van – tette hozzá.

InfoRádió - Aréna – Velkey György (1. rész)

InfoRádió - Aréna – Velkey György (2. rész)

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt