Ha valamitől nem kell most tartani, az a csapvíz

A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint a koronavírus az ivóvíz fertőtlenítése során – a jellemzően használt (0,2-0,5 mg/l) szabadaktívklór-koncentrációnál –

pillanatok alatt inaktiválódik,

így az a szolgáltatott vezetékes ivóvizet nem veszélyezteti. A megfelelő minőségről a víziközmű-szolgáltatók folyamatos és rendszeres vizsgálatokkal győződnek meg.

A DRV Zrt. vizsgálólaboratóriumaiban 2019-ben közel 218 ezer ivóvíz-, valamint több mint 46 ezer szennyvízvizsgálatot végeztek a szakemberek, ami azt jelenti, hogy

a felhasználókhoz eljuttatott ivóvíz minőségét folyamatosan kontrollálják.

Országosan pedig évente átlagosan közel 900 ezer ilyen vizsgálat készül, elmondható tehát, hogy

a csapvíz a leggyakrabban ellenőrzött élelmiszer ma Magyarországon,

ami bármikor elérhető, biztonsággal fogyasztható és gazdaságos – a járványveszély időszaka alatt is. További előnye, hogy környezetbarát, hisz a fogyasztása nem jár együtt műanyaghulladék keletkezésével, ami a jelenlegi helyzetben, amikor a lakossági hulladék mennyisége megsokszorozódik, különösen fontos szempont.

A víziközmű-szolgáltató már bevezetett intézkedései is – mint az ivóvíz-felhasználásra vonatkozó korlátozási moratórium meghirdetése, valamint a vízhiánnyal járó karbantartási munkálatok felfüggesztése – hozzásegítenek ahhoz, hogy a fogyasztók otthonában mindig elérhető legyen a csapvíz, ami alapja és feltétele a helyes személyes higiéniának. A leglényegesebb ezen belül is a megfelelő kézhigiéné.

A gyakori kézmosás és kézfertőtlenítés elengedhetetlen,

ennek hiányában kerülni kell a szem, az orr és a száj érintését. Kézmosásra elsősorban szappant és alkoholos kézfertőtlenítőt javasolt alkalmazni – olvasható a DRV közelményében.

A vállalat folyamatosan nyomon követi a járványügyi helyzet alakulását, és szükség esetén további intézkedéseket vezet be. Munkatársai ebben a kritikus egészségügyi veszélyhelyzetben is felelősségteljesen és elhivatottsággal végzik tevékenységüket. A társaság mindent megtesz az általa biztosított közszolgáltatás zavartalan fenntartása érdekében, melyhez felhasználói segítő együttműködését ezúton is köszöni.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pexels