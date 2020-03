Rendkívüli gazdasági intézkedéseket jelentett be Orbán Viktor

Orbán Viktor a veszélyhelyzet hetedik napján számot adott az eddigi eredményekről, kijelentette, minden illetékes 24 órában dolgozik, és megszervezték a koronavírussal szembeni védekezést.

Járványügyi, egészségügyi kérdések mellett most már gazdasági témákról is tárgyalt a kormány, és húsba vágó döntéseket hozott - ismertette a kormányfő. Eljött az ideje a gazdasági döntéseknek is, mert a járvány nemcsak az emberek egészségét veszélyezteti, hanem a munkahelyüket is veszélybe sodorja.

"Olyan kérdéseket tárgyaltunk, amelyektől azt várjuk, hogy a döntésekkel meg tudjuk védeni a munkahelyeket. Mert megtanultuk az elmúlt tíz évben, hogy ha munka van, minden van" - mondta.

A legsürgetőbb döntéseket kiemelve elmondta:

minden magánszemély és minden vállalkozás eddig megkötött hiteleinek tőke- és kamatterheit év végéig befagyasztják, a fizetési kötelezettséget felfüggesztik

a rövid lejáratú vállalkozási hiteleket június 30-ig meghosszabbítják

az új fogyasztási hitelek thm-jét a jegybanki alapkamat plusz 5 százalékban maximálják

turizmus, vendéglátás, szórakoztatóipar, sport, kulturális szolgáltatás, személyszállítás: a munkáltatók járulékfizetési kötelezettségét év végig elengedik, a munkavállalók járulékfizetési kötelezettségét jelentősen csökkentik, nyugdíjjárulékot nem kell fizetniük, és az egészségbiztosítás díja a törvényi minimumra csökken június végéig

katás taxisok: az átalányadót június végéig elengedik

ezekben az ágazatokban a vállalkozók helyiségbérleti szerződéseit nem lehet felmondani, bérleti díjakat nem lehet emelni

június 30-ig a turizmusfejlesztési hozzájárulást elengedik

a munkavállalási szabályok rugalmasabbá teszik, hogy a munkaadók és a munkavállalók könnyebben meg tudjanak egyezni egymással

A miniszterelnök azt is elmondta, hogy a döntéseket tartalmazó rendeletek még szerdán megjelennek, és hozzátette, mostantól naponta hoznak olyan lépéseket, amelyekkel a gazdaságot kívánják újraindítani.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd