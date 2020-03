Hitelfizetési moratóriumot rendelt el a kormány az év végéig - a nap hírei

Az év végéig felfüggesztik a magánszemélyek és vállalkozások hiteltartozásainak tőke és kamatfizetési kötelezettségeit - jelentette be a miniszterelnök. A bankok az eddigi közlések szerint támogatják a bejelentett gazdasági intézkedéseket. Orbán Viktor azt is közölte: az új, csütörtöktől felvett fogyasztási hiteleknél a jegybanki alapkamat plusz 5 százalék lehet a maximális hiteldíj mutató. A rövid lejáratú vállalkozási hiteleket július 30-ig meghosszabbították. A kormányfő azt is bejelentette: a leginkább sújtott ágazatok esetében a munkáltatók járulékfizetési kötelezettségét elengedik. A munkavállalók járulékát jelentősen csökkentik, nyugdíj-járulékot nem kell fizetni és az egészségbiztosítás díja a törvényi minimumra csökken június 30-ig.

Az egész ország területéről azonosítottak pozitív koronavírusos eseteket, így a vírus már bárhol jelen lehet az országban - jelentette ki az országos tisztifőorvos. A szabad mozgás korlátozását ugyanakkor egyelőre nem tervezik a hatóságok. Müller Cecília az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján ismét azt kérte: az emberek tartsák be az ajánlásokat, mert ezek nélkül nem lehet megakadályozni a csoportos fertőzést. Felhívta a figyelmet arra, hogy még mindig nagyon sok idős embert látni a tömegközlekedési eszközökön. A fiatalabbakat arra kérte, hogy ne tartsanak házibulikat, a külföldről hazatérők pedig vonuljanak önkéntes házi karanténba.

Csütörtök reggel jelennek meg az érintett vállalatoknál a honvédelmi irányító csoportok - jelentette be a honvédelmi miniszter, a létfontosságú magyar vállalatok biztonságáért felelős akciócsoport vezetője.Benkő Tibor arról is beszélt, hogy péntek reggeltől katonák is lesznek az utcákon. Elmondta: néhány száz olyan magyar vállalat van, amely különleges jogrendben olyan infrastruktúrát képvisel, hogy ott a Magyar Honvédségnek szerepe lehet. Példaként említette az energetikai, a távközlési, a közlekedési és az egészségügyi szektort. Elmondta, eddig 140 vállalatot választottak ki, ahol nyomon követik és koordinálják a munkát.

Budapesten bővítik a hajléktalanszállókat és felkészülnek arra is, ha a koronavírus-járvány miatt karantént kell kialakítani hajléktalan embereknek - közölte a főpolgármester a Facebook-oldalán közvetített tájékoztatóján. Karácsony Gergely arról beszélt: a hajléktalanok között különösen sokan vannak olyanok, akiket a járvány súlyosan érinthet, hiszen az átlagnál idősebbek és rosszabb az egészségi állapotuk. Arra is készülnek, hogy sátrakat állítanak majd fel. A főpolgármester szólt arról is: a budapesti regisztrált álláskeresők továbbra is ingyen utazhatnak a BKV járatain. Csütörtöktől nyári menetrend szerint járnak a BKV járművei.

Az adóhivatal méltányosan bírálja el a vállalkozók fizetéskönnyítési kérelmeit - közölte az adóügyekért felelős államtitkár. Izer Norbert felhívta a figyelmet, hogy több mint 200 ezer vállalkozást érint a március 20-ai adófizetési határidő. Ha a közterhek megfizetése a gazdálkodóknak nehézséget okoz, kérhetik az adóelőleg összegének mérséklését, illetve a fizetési halasztás mellett a részletfizetést is. Az államtitkár hozzátette: fizetési nehézségük esetén a kiva és a kata szerint adózók is kérelemmel fordulhatnak a hatósághoz, amelyet a NAV méltányosan bírál el.

A járványhelyzetben a legjobb megoldásnak nevezte az új, tantermen kívüli digitális munkarendet a köznevelési államtitkár. Maruzsa Zoltán az Inforádió Aréna című műsorában úgy értékelte, hogy ez a tanulóknak szavatolja a tanulás alaptörvényben biztosított jogát, a tanárok pedig továbbra is megkapják eddigi fizetésüket. Úgy vélte, hogy az új oktatási rendhez tartalmi kínálat van bőven, átállásra a módszertanban van szükség. Beszélt arról is, hogy ahol a szülők nem tudják megoldani a gyerek felügyeletét, ott azt kiscsoportos formában megszervezik.

Többször használható, mosható szájmaszkok előállítására állnak át a Magyar Máltai Szeretetszolgálat foglalkoztatási programjának üzemei. A próbagyártás már elkezdődött a tiszaburai varrodában, ahol az előzetes számítások szerint napi 1500 darabot tudnak elkészíteni.

Leáll valamennyi magyarországi autógyár jövő hétfőtől legalább két hétre. Kedden a győri Audi és a szentgotthárdi Opel, szerdán pedig az esztergomi Suzuki és a kecskeméti Mercedes-gyár jelentette be, hogy jövő héttől szünetelteti a termelést. Közben 3 évre szóló bérmegállapodást kötött szerdán az Audi Hungaria Zrt. a munkavállalókat tömörítő Audi Hungaria Független Szakszervezettel.

A románok és a bolgárok mellett a Nyugatról hazatérő ukrán és a szerb állampolgárok is áthaladhatnak Magyarországon éjszakánként. Ők este 9 és hajnali 5 között, a kijelölt útvonalakon, kijelölt pihenőhelyeket használva autózhatnak a határig. Lakatos Tibor az ügyeleti központ vezetője elmondta: közben Kópházánál és Rábafüzesnél is megindult a teherforgalom, amely azt szolgálja, hogy biztosított legyen a lakosság ellátása.

Már csaknem kétszázezer ember fertőződött meg világszerte az új típusú koronavírussal. A Johns Hopkins Egyetem legfrissebb adatai szerint a halálesetek száma mintegy 8 ezerre nőtt, 82 ezer ember meggyógyult. A baltimore-i egyetem összesítése alapján a vírusfertőzést 156 országban és területen mutatták ki. Kína után a leginkább érintett állam Olaszország, majd Irán, Spanyolország, Franciaország és az Egyesült Államok következik a sorban.