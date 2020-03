Újabb lépéseket jelentett be Karácsony Gergely

Karácsony Gergely arról beszélt: a hajléktalanok között különösen sokan vannak olyanok, akiket a járvány súlyosan érinthet, hiszen az átlagnál idősebbek és rosszabb az egészségi állapotuk, ezért a főváros a kormánnyal együttműködve bővíti "azokat a helyiségeket, ahol a hajléktalan embereknek szállást biztosítanak".

Arra is készülnek, hogy sátrakat állítanak majd fel, ahol el tudják különíteni azokat, akiket "érint a járvány" - mondta.

A főpolgármester szólt arról is: a budapesti regisztrált álláskeresők továbbra is ingyen utazhatnak a BKV járatain. Mivel pedig az ehhez szükséges, havonta kiváltandó igazolás beszerzése "sok személyes kontaktussal jár", az előző hónapban kiállított igazolással is ki lehet váltani a havi bérletet.

