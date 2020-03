Fontos döntést hozott a nagyobb városok polgármestereiről az Országgyűlés

A nagyobb városok polgármesterei végezhetnek egészségügyi tevékenységet

Az Országgyűlés döntése alapján változik a háromezernél több lakosú települések főállású polgármestereire vonatkozó összeférhetetlenségi szabályozás, így ők - az alapellátás kivételével - a jövőben létesíthetnek egészségügyi tevékenységre irányuló jogviszonyt.

Az erről szóló, az önkormányzati törvényt módosító javaslatot - amelyet kormánypárti képviselők, Gulyás Gergely (Fidesz), Böröcz László (Fidesz), Bajkai István (Fidesz) és Nacsa Lőrinc (KDNP) terjesztettek elő - 133 igen szavazattal, 56 nem ellenében fogadta el a parlament.

A törvénymódosítás az önkormányzati képviselőkre és a képviselő-testületek bizottságainak nem képviselő tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokon is változtatott. Így a jövőben lehetnek az állam által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdálkodó szervezetek felügyelőbizottságának vagy ügyvezetésének tagjai. Így például Győr fideszes polgármestere, Dézsi Csaba Sándor továbbra is betöltheti orvos státuszát, és elláthatja városvezetői teendőit is.

A parlament négy nemzetközi szerződés kihirdetését hagyta jóvá

A képviselők elsőként az Európai Közösség és a Kínai Népköztársaság közötti tengeri szállítmányozási megállapodást módosították Horvátország uniós csatlakozása miatt. Ezután a Magyarország és Törökország közötti nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló egyezményre bólintottak rá. Ratifikálták a magyar és szerb kormányok között kötött, a két ország közös államhatárát keresztező földgázszállító vezeték építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavarelhárításával szóló együttműködést. Végül pedig jóváhagyták az Egyesült Nemzetek Terrorizmus Ellenes Hivatala regionális programtámogató irodájának Budapesten történő felállítását is.

Döntöttek a fiatalkorúak szexuális kizsákmányolása elleni törvénymódosításokról

Az Országgyűlés kimondta, hogy a tizennyolcadik életévüket be nem töltött, szexuális szolgáltatás nyújtására felajánlkozó személyek nem bűnelkövetők, hanem a prostitúció és az ahhoz kapcsolódó jelenségek áldozatai.

A képviselők egyhangúlag 188 igen szavazattal fogadták el az igazságügyi miniszter a fiatalkorúak szexuális kizsákmányolása ellen irányuló javaslatát.

Az elfogadott változtatások továbbra is megtiltják a fiatalkorúaknak a szexuális szolgáltatásra való felajánlkozást, de a tilalom megszegése esetére nem helyeznek kilátásba szabálysértési felelősségre vonást, hanem egy új jogintézményt vezetnek be, az úgynevezett általános védelmi intézkedést. Ennek keretében a rendőrség speciális gyermekotthonban helyezi el a szexuális szolgáltatásra felajánlkozás tilalmát megszegő, családjában nevelkedő fiatalkorút.

Ingyenessé tették a kiemelt közérdekű építkezések közterület-használatát

Az Országgyűlés kormánypárti kezdeményezésre díjtalanná tette a több mint 50 százalékban közpénzből finanszírozott, kiemelt közérdekű beruházások közterület-használatát az építkezéshez szükséges időre.

A képviselők 133 igen szavazattal, 54 nem ellenében és két tartózkodás mellett fogadták el az épített környezetről szóló törvény ezt tartalmazó módosítását.

Az előterjesztés benyújtói az indoklásban úgy fogalmaztak, az önkormányzati autonómiára tekintettel csak a lehető legszűkebb, az építési munkálatok elvégzéséhez nélkülözhetetlen mértékben, időtartamban és területre vonatkozhat a díjmentesség. Egy elfogadott bizottsági módosító javaslat eredményeként az új szabályokat - hatályba lépésük napjától - a folyamatban lévő beruházásokra is alkalmazni kell.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd