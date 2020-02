Koronavírus - ilyen a magyar diákok karanténja

Tágas, kétágyas, külön fürdőszobával és tévével ellátott szobákban helyezték el a gyerekeket és felnőtteket a Szent László Kórházban létrehozott karanténban – mesélte a hvg.hu-nak az egyik lány édesanyja, aki a téma érzékenysége miatt névtelenséget kért.

A hozzátartozók, rokonok, barátok 8-20 óra között bármikor meglátogathatják a karanténba zártakat, egy üvegablakon keresztül láthatják egymást, valamennyire egymás hangját is hallják. Be lehet vinni ételt, italt, sőt, akár laptopot, plüsst is.

A nő elmondásából az is kiderült, hogy nem a gyerekek szállása, hanem az iskolájuk volt Bussero községben, a lezárt területtől 13 kilométerre. Milánóba csak aludni jártak, metróval közlekedtek.

A diákokkal szükség esetén pszichológus foglalkozik, de egyelőre egyikük sem kérte.

Nyitókép: MTI/AP/NIAID-RML