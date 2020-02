A magyarok elsöprő többsége szerint fizessenek a legnagyobb szennyezők

Szigorúan fognak fellépni a multikkal szemben

Mint arról az Infostart is beszámolt , Orbán Viktor vasárnapi évértékelő beszédében a hosszú távú tervek, a családvédelmi akcióterv, a gazdaságpolitikai kihívások mellett a klímavédelemre is hangsúlyosan kitért.

A kormányfő úgy fogalmazott: komoly lépéseket kell tenni, hogy megvédhessék, amit elértek, „fenyeget a klímaválság, a demográfiai hanyatlás és baljós árnyak gyülekeznek az európai gazdaság fölött is. A klímavédelem politikai divattá lett, a sok üres beszéd pedig lerontja az ügy komolyságát. Pedig ideje beszéd helyett cselekedni – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Kifejtette: július 1-jével megkezdik az illegális hulladéklerakók felszámolását és megbüntetik a szennyezőket. Betiltják az egyszer használatos műanyagok forgalmazását, lehetővé teszik az üveg- és műanyag palackok, valamint a fémdobozok visszaváltását - sorolta. Hozzátette: megvédik a folyókat a külföldről ide érkező hulladékoktól.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint természetes politikai reakció, hogy a kormányzat és a miniszterelnök is sokkal hangsúlyosabban beszél a klímavédelemről, ami nem azt jelenti, hogy csak most indult be a kormányzati intézkedés. Emlékezetes, a kormány a múlt héten klímavédelmi akciótervet fogadott el , megalkotva azt a programot, amellyel elérik, hogy 2030-ra a Magyarországon előállított villamosenergia 90 százalékban szén-dioxid-mentes legyen.