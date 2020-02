Az üdítőgyártók megszólaltak Orbán Viktor akcióterve után

Támogatja a hazai iparág Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőjén elhangzott, az üveg-, műanyag palackok, fémdobozok visszaváltásával kapcsolatos elképzeléseket annak érdekében, hogy minél nagyobb arányban gyűjtsék vissza és hasznosítsák újra azokat - derül ki a Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség közleményéből, amelyet a Portfolio idézett. Egyúttal javasolják azt is, hogy mielőbb jöjjön létre egy, a a kormányzat, az italgyártó vállalatok és a kereskedelmi szektor képviselőiből álló munkacsoport a részletek kidolgozására.

Az érdekképviselet szerint egyébként indokolt lenne egy PET palack újrahasznosító üzem létrehozása Magyarországon, amelynek termékeit a hazai cégek ismételten italcsomagolások gyártására tudnának felhasználni - írták a gyártók. Ehhez kapcsolódóan javasolják az újrahasznosított alapanyagokból készülő csomagolóanyagok térnyerését támogató ösztönzők bevezetését is.

Mint írják,

akár még a kötelező betétdíj bevezetését is támogatják az ágazat által használt csomagolóanyagok visszagyűjtésének ösztönzése érdekében.

Egyúttal emlékeztettek arra is, hogy az ágazat által használt műanyag palackok átlagsúlya 20 százalékkal csökkent a 2010-es értékekhez képest, a PET palackok így az összes magyarországi csomagolási hulladék mindössze 3 százalékát teszik ki. A szelektív gyűjtési rendszerhez pedig az államnak fizetendő környezetvédelmi termékdíj rendszeren keresztül évi mintegy 3 milliárd forinttal járulnak hozzá.

A szövetség nemrégiben egy 2030-ig szóló fenntarthatósági vállalási rendszert is elfogadott az italcsomagolások minél nagyobb arányú szelektív gyűjtésére, illetve az újrahasznosított műanyag alapanyagok mennyiségének növelésére. Célul tűzték ki, hogy a tagvállalatok által gyártott és forgalmazott PET palackoknál 2025-ig 30 százalékra,

2030-ig pedig 50 százalékra növeljék az újrahasznosított műanyagok felhasználási arányát.

Mindezek mellett az ásványvizes és üdítőitalos cégek vállalást tettek arra is, hogy saját marketing eszközeikkel is ösztönözni fogják a csomagolóanyagok körforgását. Ennek megfelelően 2020-tól valamennyi tagvállalat saját kommunikációs kampányt kezd és tart fenn az italos palackok és dobozok szelektív gyűjtésének népszerűsítésére. Több tagvállalat már el is indította saját kampányát a palackok címkéin és reklámjaiban.

