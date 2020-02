Elemző: természetes politikai reakció, hogy a kormány is hangsúlyosabban beszél a klímavédelemről

Az évértékelő intézményét Orbán Viktor honosította meg Magyarországon. A kormányfő korábban is, és most is hosszú távú víziókról beszélt, az ország Európa előtt álló hosszú távú problémákat vázolta, ezzel szemben az ellenzéki politikusok sokkal inkább aktuálpolitikai csatatérként tekintenek az évértékelőre – mondta az InfoRádiónak a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Deák Dániel kifejtette: a mostani beszédben Orbán Viktor több olyan témát érintett, amelyek a következő évtizedekben meghatározóak lesznek, például a családtámogatás, a klímavédelem és a gazdasági kihívások leküzdése.

Az ellenzéki pártok főként a német és más zöldpártoknak a sikeres tematizációs képességét megirigyelve itthon is elkezdték a környezetvédelem ügyét az előtérbe helyezni. Erre

természetes politikai reakció, hogy a kormányzat és a miniszterelnök is sokkal hangsúlyosabban beszél a témáról,

de nem arról van szó, hogy most indul be a kormányzati intézkedés, csak ezekről és a tervekről erőteljesebben beszélnek most – emelte ki az elemző.

Komoly kihívást jelent a magyar gazdaságnak, hogy Németország stagnálást mutat, mert ez az egyik legfontosabb kereskedelmi partner. Ha Németországban baj van, Magyarországra is begyűrűzhet ennek a káros hatása – hívta fel a figyelmet. Deák Dániel emlékeztetett: a kormány már több olyan gazdaságélénkítő csomagot jelentett be és tervez is, amelyek azt igyekeznek elkerülni, hogy az eurózóna stagnálása vagy esetleges jövőbeni visszaesése begyűrűzzön.

A 2019-es visszaesés megállt az ország határainál, az a cél, hogy ez a 2020-as években ugyanígy legyen – emelte ki a beszédet elemezve.

