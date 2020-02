Újra taxizik a csaknem halálra szurkált budapesti sofőr

Mint arról az Infostart is beszámolt, a brutális támadás elkövetőjét a napokban életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte a Fővárosi Törvényszék, egyelőre nem jogerősen. A 34 éves G. Richárd 20 ezer forintot zsákmányolt, amiért majdnem meggyilkolta a sofőrt. A férfit az úgynevezett három csapás alapján ítélték el, az erőszakos, korábban 8 évet börtönben töltő, többször is taxisokra támadó bűnöző most jó eséllyel élete végéig a rácsok mögött marad – olvasható a Borsonline.hu-n.

N. Béla taxis nem omlott össze a támadás után, és ma már újra taxizik. Mint a bulvárlapnak mondta, igazából csak megerősítették a történtek, és hálát adott Istennek, hogy túlélte a támadást. „A visszatérésem utáni második munkanapomon szándékosan felvettem egy olyan öltözékű férfit, akit korábban nem vittem volna el. Ezzel teszteltem magam, szerencsére semmi gond nem volt” – fogalmazott a sofőr, aki szerint a legrosszabb az egészben, hogy a jobb keze már nem mozog rendesen.

A 65 éves férfi az utolsó kivételével valamennyi tárgyaláson részt vett. A Borstól értesült, hogy támadóját elítélték. „Erre nem gondoltam, meglepett. Azt hittem, amennyiben sikerül bizonyítani az emberölési szándékot, sima életfogytiglant kaphat. Nincs bennem sem öröm, sem bosszúállási szándék, sem szánalom. Amit kapott, azt megérdemli” – kommentálta a történteket, hozzátéve, hogy a késelő korában bocsánatot kért tőle.

