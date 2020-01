Fontos termék lehet hiánycikk a koronavírus-pánik miatt

A Pénzcentrum egy körúti gyógyszertárban keresett szájmaszkot, de mindkét típusú egészségügyi maszk, amit tartanak (az egyik gumiszalaggal rögzíthető, a másikat meg kell kötni), kifogyott. A filléres termék hatékony védelmet biztosít a cseppfertőzéssel, levegőben is terjedő vírusokkal szemben.

A portálnak több beteg panaszkodott arra, hogy sok gyógyszertárban járt, és nem kapott szájmaszkot.

Kértünk utánpótlást maszkból, de még nem igazolták vissza a megrendelésünket - mondta el egy gyógyszerész.

Kifejtette: az influenzajárvány idején sok beteg keresi a maszkokat, ám most sokkal

több olyan vásárló is akad, aki Ázsiába utazik, és azért venne maszkot, tartva a koronavírustól.

Egyes gyógyszertárakban még akadhat raktáron egészségügyi maszk, amely hatásos védelmet nyújt az influenza és más levegőben is terjedő vírusok ellen is, hiszen mechanikusan akadályozza meg a vírusok belélegzését. Sőt visszafelé is hatásos védelmet nyújt: a fertőzött beteg sem lélegzi ki a vírust, megfertőzve ezzel a környezetét.

Teljes védelmet a maszk sem nyújt, és amint átnedvesedik, érdemes cserélni, mert akkor már áthatolnak rajta a vírusok, sőt növeli a fertőzésveszélyt.

Nyitókép: MTI/EPA/Jerome Favre