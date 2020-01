Aránytalanul sok neves oktatót happolnak el a nyugati egyetemek a Corvinus elnöke szerint

A Budapesti Corvinus Egyetem oktatási portfóliója jelentősen átalakul, megszűnnek például a karok, vagyis az egyetemek az egyetemen belül – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Anthony Radev. Ami az oktatási portfóliót illeti,

szeretnének új, nagy szakokat beindítani,

mint az adattudomány, a viselkedéstudomány, valamint a társadalomtudományok általános képzését, a filozófia közgazdaságtant (philosophy politics of economics szakot) – említette példaként az intézmény elnöke.

Utóbbit azok számára ajánlja Anthony Radev, akik még nem tudták eldönteni, hogy mire szeretnének szakosodni, mert ezáltal "kicsit megérthetik a történelmet, a gondolkodást, a logikát, a gazdaságot és a politikát".

A viselkedéstudomány az emberi reakciók megértéséről szól – tette hozzá az egyetem elnöke. "Majdnem minden iparágnak a végső fogyasztója az ember, ezért meg kell érteni az emberi preferenciákat, választásokat és reakciókat, hogy hogyan lehet ezeket befolyásolni, hogyan lehet jobban alkalmazkodni a fogyasztó igényeihez, ezt meg kell ismerni.

Nem pszichológusokat akarunk képezni, hanem olyanokat, akik megértik az emberek viselkedését.”

Anthony Radev elmondta: a Budapesti Corvinus Egyetem célja a szorosabb együttműködés a már végzett diákokkal és a cégekkel. "A cégek szívesen adnak ösztöndíjakat és kutatási pénzeket, amelyek olyan területre irányulnak, ami számukra is hasznosak lehetnek. Magyarországon több ezer cég van, így ha pár tízzel, vagy pár százzal tudnánk értelmes kapcsolatokat építeni, az bőven elég lenne.

Az intézmény elnöke beszélt arról is, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem újabb neves külföldi előadókat csábítana Budapestre. Nagyságrendileg ez 5-10 személyt jelent, amely számot belátható időn belül, pár év alatt, 20-30-ra szeretnének feltornázni.

Anthony Radev szerint bizonyos szakokon

nőhet a tandíj mértéke.

„Azzal, hogy az oktatási tartalmat ne csak megújítani, hanem más szintre is fel lehessen vinni, a tandíj elérheti a 600 ezer forintot is, de szerinte nemcsak a tandíjakat kell nézni, hanem az ár-érték arányt is, azt, hogy a tandíj ahhoz képest milyen munkalehetőséghez jut majd a hallgató, és ez a két dolog hogy viszonyul egymáshoz” – magyarázta, hozzátéve, hogy az alapképzésben résztvevők 60 százaléka, a mesterképzésben résztvevők 85 százaléka kap Corvinus-ösztöndíjat.

Az InfoRádió Aréna című műsorában az is elhangzott:

egy egyetemet a végzett hallgatók minősége és az intézmény innovációi, kutatás-fejlesztései minősítenek.

„Többnyire az összevetések lényege az, hogy a hallgatók minősége mitől vagy miben tér el, más egyetemek diákjaiétól. Milyen a kezdőfizetés és a karrierlehetőség – magyarázta Anthony Radev. – Másfelől, hogy milyen elismertsége van az egyetemnek a tudományos világban, mondjuk a publikációk és azok minősége. Milyen kiadványokban, folyóiratokban jelennek meg az oktatók és kutatók írásai, akik az egyetemen tanítanak.”

A publikációk száma önmagában nem minősíti az egyetemet, de mégis összehasonlítási alap lehet – tette hozzá az egyetem elnöke. "Az első és A második kvartilis-besorolású folyóiratokban megjelenő publikációk száma az, ami igazán számít, ez azonban csak egy másodlagos mutató. Ha például a Corvinuson átlagban évi hatvanhat Q1-es, Q2-es publikáció születik meg, miközben egy hasonló számú kutatóval és oktatóval rendelkező egyetemen kétszáz, még nem lehet azt mondani, hogy háromszor gyengébb a Corvinus publikációs teljesítménye, hiszen két tanulmány minőségét nem lehet összehasonlítani – mutatott rá az intézmény elnöke – de ez a szám nagyságrendileg mégis valami szintkülönbséget jelez – tette hozzá.

Anthony Radev szerint egy egyetem múltja és rangja abban is lemérhető, hogy több neves oktatót és kutatót képes megszerezni. "Egy focianalógiára levetítve: ha van egy tehetséges játékos, a Barcelona nagyobb eséllyel fogja leszerződtetni, mint egy másik bajnokság másodlagos csapata.

Aránytalanul sok, nagyon jó kutató kerül a Harvardra vagy a Bocconira”

– fogalmazott.

A Budapesti Corvinus Egyetem elnöke hozzátette: tervezik a jövőben neves oktatók Budapestre hozását, ezzel is tovább emelve nem csak az oktatás színvonalát, de az intézmény értékét is.

InfoRádió - Aréna – Anthony Radev (1. rész)

InfoRádió - Aréna – Anthony Radev (2. rész)

Nyitókép: Nagy Zoltán