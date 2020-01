Rácz Zsófia: nem hobbiból járok jogi egyetemre - hetilapszemle

A Mandiner interjút közöl az Emmi fiatalokért felelős helyettes államtitkárával. Rácz Zsófia kiemeli, hogy

a kinevezése előtt történt törvénymódosítás nem miatta, hanem a fiatalokért történt,

és így lehetőség nyílt arra, hogy egy fiatal képviselje a fiatalokat, akkor is, ha a szakmai tapasztalata mellett még nincs diplomája. Hangsúlyozta, hogy nem hobbiból jár három éve jogi egyetemre, nem tenne így, ha úgy gondolná, hogy nem szükséges és fontos a felsőfokú végzettség. Rácz Zsófia úgy látja, hogy több kormánypárti politikus is jól használja a közösségi médiát, persze nem mindenkire igaz ez egyik politikai közösségben sem - tette hozzá.

Arra is kitért, hogy nem kell feltalálnuk a spanyolviaszt, egyszerűen azokat a csatornákat kell megtalálniuk, amelyeket a fiatalok használnak, és olyan nyelven kell szólni hozzájuk, amelyet értenek is. Rácz Zsófia hangsúlyozta, a fiatalok nem akarnak asztalt borogatni, egyszerűen csak azt kérik, hogy adjanak még több széket az asztalnál.

A Figyelőben arról lehet olvasni, hogy tövig nyomták a gázpedált a német prémiumgyártók. Miközben a Daimler és a BMW még azon vitatkozik, hogy melyikük gyártotta tavaly a legtöbb robbanómotoros kocsit, a színfalak mögött már a klímabarát gépjárművek piacára készülnek a vezető német márkák is. A hetilap hangsúlyozza, hogy az elmúlt időszakban arról lehetett hallani, eljárt az idő Európa legfontosabb autóipari központja felett, a vevők már nem a Daimler, a BMW és a Volkswagen autóit keresik. Aztán a pár napja megjelent eladási statisztikák némileg megváltoztatták ezt a képet. Igaz, hogy tavaly a három meghatározó német konszern hazai gyáraiban

2018-hoz mérten 9 százalékkal több mint 20 éves mélypontra, 4,6 millióra csökkent a gyártás,

sőt még jobban, 13 százalékkal esett a Németországból kiinduló autóexport is. Eközben azonban az elmúlt évben a németek összesen - tehát nemcsak a saját márkáikból - mintegy 3,6 millió autót vásároltak, ami tízéves csúcsot jelent.

A HVG a Hormuzi-szorosról készített összeállítást. A hetilap kiemeli, hogy az olajcégek egy része nem küldi be tankereit a háborús övezetté vált szorosba, mások csak cirkálók kíséretében merészkednek oda. A világ többi jelentős vízi útvonalán is komoly átalakulások zajlanak. Irán már tavaly is okozott fejfájást, amikor a szorosban megtámadott egy olajat, majd vegyianyagokat szállító hajót. A Perzsa- és Ománi-öblöt összekötő vízi út ugyanis az a hely, ahol a perzsa állam viszonylag kis erőfeszítéssel tud komoly károkat okozni ellenfeleinek. Akadnak olyan vállalatok, amelyeknek

már a fenyegetettség jelenlegi szintje is elég ahhoz, hogy elkerüljék a térséget.

A brit és amerikai teherhajókat brit cirkálók kísérik, ám a kapitányoknak így is igencsak figyelniük kell.

