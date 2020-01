Újabb sporteseményről egyezkedik a kormány és a főváros

Folyamatosan egyeztet a Giro d'Italia kerékpáros körverseny magyarországi megrendezéséről a főváros és a kormány – értesült a Népszava. Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos azt mondta, nem lesz egyszerű beleférni a megrendezésére biztosított 7,8 milliárd forintos keretösszegbe, de mindenképpen tartani kívánják ezt. Az összeg nagyobbik része az olasz szervezőknek jár, akik Budapestre szállítják a csapatokat és egyebek mellett az elszállásolásukról, ellátásukról, a médiáról és a verseny szakmai hátteréről is gondoskodnak.

A Giro májusban Magyarországról indul, és ebben fontos szerepet kap a főváros, hiszen az egyéni indulásos időfutamot a Hősök tere és a budai Vár között rendezik meg, míg Budapestről indul a második szakasz. A verseny szervezőinek így szorosan együtt kell működniük a Fővárosi Önkormányzattal és az érintett kerületekkel.

Révész Máriusz és a szervezők Karácsony Gergely főpolgármesterrel és Gy. Németh Erzsébettel, a kultúráért felelős főpolgármester-helyettessel már egyeztettek. A kormánybiztos szerint minden fél egyetértett abban, hogy Budapestnek óriási lehetőséget jelent a verseny.

Gy. Németh Erzsébet a lapnak megerősítette, hogy tárgyalnak, de hozzátette: a főváros előző vezetése részéről sem írásos szándéknyilatkozatot, sem semmilyen elköteleződést nem találtak. „Fontosnak tartjuk, hogy legyenek nemzetközi versenyek a fővárosban, de

ezek nem kerülhetnek egy fillérébe sem az itt élő polgároknak.

Sem közvetett, sem közvetlen módon” - jelentette ki.

Révész Máriusz azt mondta: az olaszok kérték, hogy

január végéig határozzák meg a pontos útvonalat, aminek egy része a Lánchíd esetleges felújítása miatt még mindig kérdéses.

A kormánybiztos szerint a verseny hétvégéjén jelentős közlekedési kihívásra kell számítani, főleg annak fényében, hogy ezen hétvégén tartják Budapesten a női kézilabda Final Fourt, az Európa futást is, és másnap kezdődik az úszó-Eb is. Érdemes lenne megfontolni, hogy ingyenessé teszik a tömegközlekedést ezekre a napokra, és azt is, e a belvárostól távolabb parkolóhelyeket alakítsanak ki és közösségi közlekedéssel utaztassák a szurkolókat, de ennek költségei vannak – fejtette ki.

Révész Máriusz azt nem árulta el, hogy mekkora összeget szeretnének kapni a fővárostól, de a lap úgy tudja, több százmilliós nagyságrendről van szó.

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Matteo Bazzi