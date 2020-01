A Giro-rajt mentén is vitába keveredett a főváros és a kormány

Folyamatosan egyeztet a Fővárosi Önkormányzat és a Giro d'Italia szervezősége az idei verseny magyarországi rajtjáról; a tárgyalások szakértői szinten is zajlanak - számolt be az eseményekről az InfoRádióban Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, aki a témában maga is egyeztetett már a városvezetéssel.

"A költségeket a kormány állja, nem kérünk pénzügyi támogatást a fővárostól. Egy kérésünk volt, hogy

közterületi díjat a területfoglalásért ne számoljanak fel, illetve Brüsszelhez hasonlóan, ahonnan tavaly indult a kerékpárverseny, az érintett két napon ingyenes legyen a tömegközlekedés"

- tette hozzá.

A közlekedés ingyenessé tételét május 9-10-én nem is csak a Giro indokolja meglátása szerint:

lesz egy útlezárásokkal járó Európa-futás

női kézilabda Bajnokok Ligája Final Four a Papp László-arénában

a következő hétfőn kezdődik az úszó-Eb, amire ugyanekkor érkeznek a versenyzők és a szurkolók Budapestre.

Révész Máriusz kedden felkereste az ügyben Gy. Németh Erzsébet humán területért felelős főpolgármester-helyettest is, aki elmondta, hogy a kormány és az előző városvezetés között nem is volt semmilyen írásos megállapodás a Giro-rajttal kapcsolatban, erről még csak most kezdődött egyeztetés.

A kormánybiztos egy 7,8 milliárd forintos keretösszegről is beszélt a Népszavának adott interjújában, emellett számítanának a főváros támogatásának. Erről Gy. Németh Erzsébet azt mondta, úgy kell megszerezni a fővárosi nemzetközi versenyeket, hogy az itt élő polgároknak ne kerüljön az pénzbe.

"Mi erre közpénzt nem akarunk és nem is tudunk fordítani"

- tette világossá. A kormánybiztos a fővárosi politikus szerint hosszú listával érkezett, amiből a tömegközlekedés hétvégi, teljes Budapestre kiterjedő ingyenessége volt a legnagyobb tétel. Ám Budapest ezt nem vállalja, ugyanis százmilliós, "vállalhatatlan" kiesést jelentene.

A rendezvények utáni szemételszállítást és takarítást is ingyen kérte a kormány Budapesttől, de ez a kérés is falba ütközött, a nemzeti "kukaholding" a városvezető szerint "így is tízmilliárd forinttal lóg" az önkormányzatnak. Budapest például abban lesz partner, hogy a versenypályát az Andrássy úton és a város egyéb, kiemelt pontjain megépítsék.

Révész Máriusz az InfoRádiónak nyilatkozva egyébként azt mondta, a budapesti pénzügyi hozzájárulása nélkül is "működni tud" a Giro-rajt projektje.

Nyitókép: MTI/EPA/Alessandro Di Meo